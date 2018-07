Pol'And'Rock Festival: Bogusław Wołoszański powraca po latach

Katarzyna Puzyńska i Bogusław Wołoszański to kolejni goście Akademii Sztuk Przepięknych na Pol'And'Rock Festival.

Bogusław Wołoszański gościł na Przystanku Woodstock w 2012 i 2013 r. /KAROL SEREWIS / East News

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal, Dorota Wellman, Anja Rubik).

Właśnie ogłoszono, że kolejnymi gośćmi będą Katarzyna Puzyńska oraz Bogusław Wołoszański.

Katarzyna Puzyńska z wykształcenia jest psychologiem. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel akademicki na wydziale psychologii. Teraz całkowicie skupiła się na realizowaniu swojej największej pasji, czyli pisaniu. W wolnych chwilach biega i zajmuje się swoim czworonożny stadem - dwoma psami, kotem i dwoma końmi. Uwielbia Skandynawię i Hiszpanię. Kocha muzykę punkową i metalową.

Debiutowała książką "Motylek", która rozpoczyna sagę o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. Prawa do publikacji książek Puzyńskiej sprzedano do ponad dwudziestu krajów. Katarzyna Puzyńska jest też autorką książki "Policjanci. Ulica", w której razem ze swoimi rozmówcami przedstawia służbę funkcjonariuszy prewencji oraz ruchu drogowego od zupełnie innej strony niż miało to dotychczas miejsce w literaturze.



Bogusław Wołoszański po raz trzeci pojawi się na festiwalu dowodzonym przez Jurka Owsiaka. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Dziennikarstwa UW pracował w Telewizji Polskiej w latach 1973 - 2005. Jest autorem ok. tysiąca programów i filmów o tematyce historycznej, wśród których najwyższe uznanie zdobyły programy "Sensacje XX wieku", uznane za najlepszy program w historii Polskiej Telewizji.

Po rezygnacji z pracy w TVP napisał scenariusz 13-odcinkowego serialu telewizyjnego "Tajemnica Twierdzy szyfrów" (na podstawie własnej książki "Twierdza Szyfrów), którego był producentem, emitowanego na antenie I Programu TVP jesienią 2007 roku; serial oglądany przez 3-4 milionów widzów został zakupiony przez wiele telewizji na całym świecie (m.in. Japonię, Szwecję, Słowację, Węgry, Czechy).

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.