Pol'and'Rock Festival 2018: Zobacz zdjęcia z koncertu Arch Enemy

Pochodząca ze Szwecji metalowa grupa Arch Enemy to jedna z gwiazd, która przyciągnęła spore tłumy pod Dużą Scenę Pol'and'Rock Festival.

Przypomnijmy, że 24. Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Arch Enemy kończył metalowy maraton - drugiego dnia szwedzki zespół poprzedzał rodzimy Nocny Kochanek i legenda heavy metalu - Judas Priest.

"Filozofia muzyczna zespołu praktycznie się nie zmieniła. Nadal chodzi nam o tworzenie głębokiego, intensywnego heavy metalu, który łączymy z ekstremalnym wokalem i mocną melodią graną na gitarach. Kochamy pisać jak najlepsze kawałki. Tworzenie doskonałej muzyki to nasza główna motywacja!" - podkreśla gitarzysta Michael Amott, lider Arch Enemy.

We wrześniu 2017 r. grupa wydała swój 10. album studyjny - "Will To Power". Produkcją zajęli się Amott i perkusista Daniel Erlandsson. Ostateczny szlif (miks i mastering) nadał uznany szwedzki fachowiec Jens Bogren (m.in. Opeth, At The Gates, Dimmu Borgir).

"Will to Power" to druga płyta Arch Enemy (po "War Eternal" z 2014 r.) z udziałem kanadyjskiej wokalistki Alissy White-Gluz, a zarazem pierwszy album, na którym usłyszymy amerykańskiego gitarzystę Jeffa Loomisa, byłego muzyka Nevermore. Skład uzupełnia basista Sharlee D'Angelo (m.in. Mercyful Fate, Witchery i Spiritual Beggars).