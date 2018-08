Judas Priest i inni na Instagramie. Zagraniczne gwiazdy zachwycone Pol'and'Rock Festival 2018

Sprawdźcie, jak zagraniczni uczestnicy komentowali swoje występy na tegorocznej odsłony Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock).

Rob Halford (Judas Priest) na scenie Pol'and'Rock Festival 2018 /Damian Mękal /WOŚP

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbywa się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Jak co roku, nie tylko uczestnicy wyjeżdżają zachwyceni festiwalem, ale również wykonawcy, którzy swoimi emocjami dzielą się w mediach społecznościowych.

Judas Priest

"Metalmaniacy, byliście tak daleko, jak okiem sięgnąć. Cudownie było móc dzielić z wami ten wspaniały wieczór".



Gojira

"Jesteśmy tylko osobami z zewnątrz, ale czuliśmy to wyraźnie, że ten festiwal idzie w stronę afirmacji muzyki. To inspiracja dla ducha, by pozostać wolnym i głośnym przeciwko każdemu rodzajowi opresji. Podczas koncertu czuliśmy znaną nam polską furię, ale tym razem 100 razy większą przy największej publiczności przed którą kiedykolwiek występowaliśmy".

Arch Enemy

"Polandrock Festival dziś z prawie 800 tysiącami (tak, dobrze czytacie) wspaniałych fanów...".



Goo Goo Dolls

"Dziękujemy wszystkim... szaleństwo".



You Me at Six

"Dziękujemy Polsko! Do zobaczenia w 2019".

Alestorm

Dubioza Kolektiv

Balkan Beat Box

Michał Boroń, Kostrzyn nad Odrą