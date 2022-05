Charli XCX w miniony weekend odwołała występy w Brukseli oraz Utrechcie. Wszystko z powodów zdrowotnych. Wokalistka wystosowała w sprawie oświadczenie.

"Jestem zdruzgotana, tym, że muszę was poinformować o odwołaniu dwóch koncertów w Brukseli i Utrechcie. Całkowicie straciłam głos i mimo wszystkich sposób na jego przywrócenie, nie udało mi się go odzyskać" - czytamy.

"Cały czas jestem pod opieką lekarzy, którzy zalecili mi odpoczynek głosowy i fizyczny. Mam nadzieję, że mój głos wróci jak najszybciej. Żałuję, że nie ma jakiegoś sposobu, abym mogła dla was wystąpić, ale śpiewanie obecnie nie jest możliwe, a sam występ jest zbyt wymagający fizycznie, abym mogła to zrobić, mając obolałe i rozpalone węzły chłonne" - komentowała.



"Naprawdę przykro mi, że was zawiodłam. Liczę na kolejne dwa miejsca w Europie. Będę na bieżąco was informować o moim stanie i miejmy nadzieję, że odpoczynek i odpowiednie leki postawią mnie na nogi" - dodała.



Charli XCX podczas obecnej trasy koncertowej promuje album "Crash" z marca 2022 roku. Promują ją single "Good Ones", "New Shapes", "Beg For You" oraz "Baby".

Brytyjka ma być jedną z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival. Jej występ zapowiedziany jest na 3 czerwca.