Open'er Festival w tym roku rozpocznie się koncertem rapera KennyHoopla oraz zespołu Mother Mother. Pierwszy na głównej scenie pojawi się natomiast Ralph Kaminski. Polski wokalista i autor piosenek na krótko przed festiwalem wypuścił do sieci nowy numer pt. "Krystyna".

Nowy utwór przed Open'erem opublikował również zespół Inhaler, na czele którego stoi syn Bono z U2 - Elijah Hewson. Irlandzka grupa rockowa wystąpi na Alter Stage. Tego dnia na tej samej scenie pojawią się też: Sampa The Great, Catchup i Jehnny Beth.

Pierwszego dnia festiwalu warto zwrócić uwagę na Tent Stage. Wystąpią tam bowiem: zespół The Smile, który jest pobocznym projektem muzyków Radiohead - Thoma Yorka i Jonny’ego Greenwooda. Trio (uzupełnia je Tom Skinner z Sons of Kemet) promuje płytę "A Light For Attracting Attention".



Po nich na scenie zaprezentuje się Little Simz, jedno z odkryć brytyjskiego hip hopu. Artystka w 2020 roku wypuściła znakomicie przyjęty album "Sometimes I Might Be Introvert", który przez wiele redakcji w Polsce i za granicą został uznany najlepszym krążkiem minionego roku.

Skład Tent Stage uzupełnia Vito Bambino.



Na głównej scenie o godzinie 20:00 pojawią się sensacyjni zwycięzcy Eurowizji z 2021 roku, czyli zespół Maneskin, szczególnie uwielbiany w Polsce, który w imponującym tempie rozwija swoją karierę.

Po nich publiczność będzie mogła oglądać koncert gwiazdy wieczoru - grupy Imagine Dragons. Zespół na obecnej trasie promuje nowy album "Mercury - ACTS 1 & 2". Ostatni koncert wieczoru na Main Stage da natomiast wyczekiwany na Open’erze ASAP Rocky. Trzy lata temu raper nie mógł wystąpić w Gdyni, gdyż został aresztowany w Szwecji po napaści na mężczyznę.