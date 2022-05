Podczas czterech dni festiwalu na Beat Stage wystąpią: otwierają Adam Beyer, Lilly Palmer, Nicole Moudaber, Anfisa Letyago, Paco Osuna oraz VTSS.

To jednak nie wszystko. Poznaliśmy kolejnego wykonawcę klasycznego line-upu. Skład festiwalu zasilił Don Toliver. Pochodzący z Houston artysta skutecznie miesza pop, R&B, hip hop oraz rock.

Raper na Alter Stage zastąpi amerykańskiego rapera Gunnę, który odwołał swój występ.

Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, The Killers, Twenty One Pilots, Playboi Carti, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Måneskin, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Clairo, Tove Lo, Little Simz, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years, The Smile czy Michael Kiwanuka. Do zobaczenia na Lotnisku Gdynia-Kosakowo, 29 czerwca - 2 lipca.



