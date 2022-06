Kwartet z Dublina powraca z indie-rockowym hymnem, który jest następca debiutanckiego albumu "It Won't Always Be Like This". Płyta, wydana w lipcu 2021 roku, trafiła na szczyt list sprzedaży zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii.

Grupa ma w planach wiele letnich festiwali, w tym swój pierwszy koncert na Glastonbury na scenie Johna Peela, a także występy na takich imprezach jak Pinkpop, Lollapalooza Chicago, Summer Sonic czy Open'er. Inhaler pojawi się też w roli gwiazdy wieczoru na show w Dublinie, gdzie muzycy zagrają dla 5 tysięcy fanów, a ponadto będą supportem Arctic Monkeys na koncertach w Europie.

W ramach wcześniejszej trasy - promującej album "It Won't Always Be Like This" - Inhaler łącznie zagrali dla 40 tysięcy widzów.

Wideo These Are The Days

Kim są muzycy grupy Inhaler?

Inhaler mają na koncie ponad 140 milionów odtworzeń, a ich studyjny debiut otrzymał wyróżnienie BRIT Breakthrough i sprzedał się w ponad 120 tysiącach egzemplarzy na całym świecie. "These Are The Days" to pierwszy utwór, który powstał podczas sesji do nadchodzącego drugiego albumu Inhaler.

Elijah Hewson, frontman grupy, prywatnie jest synem wokalisty U2, Bono.

