Nowy numer Imagine Dragons to przedsmak headlinerskiego występu grupy na Open'er Festivalu, jak również nadchodzącej premiery wyczekiwanego albumu "Mercury - ACTS 1 & 2" (1 lipca).



Grupa zorganizowała uroczystą premierę "Sharks" z czerwonym dywanem w ramach przerwy od koncertów europejskiego tournée. Za reżyserię klipu odpowiada nagrodzony VMA Drew Kirsch (Taylor Swift), a za lokalizację posłużyło Las Vegas, w tym takie kultowe lokalizacje jak Bellagio, Allegiant Stadium, Shark Reef Aquarium w Mandalay Bay, "O" by Cirque Du Sloeil i wiele innych.



Szczęśliwi fani obecni na miejscu w Wiedniu mogli liczyć na zdjęcia z zespołem autografy, jak również na przedpremierowy odsłuch albumu "Mercury - ACTS 1 & 2" dla 700 osób. Następnie muzycy Imagine Dragons uczestniczyli w godzinnej sesji Q&A.

Dan Reynolds, frontman grupy, przyznał:



"W klipie 'Sharks' chcieliśmy pokazać nasze rodzinne miasto w taki sposób, na jaki zasługuje. To miejsce pełne pasji, rozrywki i sztuki. Zawsze żywe i ekscentryczne. Tu zawsze jesteś skazany na przygody. Moja rodzina jest stąd, mieszka tu od trzech pokoleń. Kocham to miasto, a zespół zawdzięcza mu sukces. Las Vegas zawsze bardzo nam kibicowało. 'Sharks' to hołd dla miejsca, które jest naszym domem".

Poprzedni singel grupy, "Bones", zgromadził ponad 121 mln odtworzeń na Spotify, a klip przekroczył 28 mln wyświetleń. Piosenka trafiła na szczyty list przebojów na całym świecie, także w Polsce i spotkała się niezwykle entuzjastycznym przyjęciem. Podobnie było zresztą z singlem "Enemy" - 1,6 miliardów odtworzeń obu wersji (jedna z nich to duet z J.I.D.).

Kim są członkowie Imagine Dragons?

Imagine Dragons mają na koncie ponad 60 mln sprzedanych egzemplarzy albumów i ponad 108 miliardów odtworzeń. Grupa okazała się najpopularniejszym zespołem rockowym minionej dekady. Wszystkie rockowe kawałki, które trafiły do Top3 zestawienia Billboard Hot 100, zostały nagrane właśnie przez Imagine Dragons: "Believer", "Thunder" oraz "Radioactive".

Zespół powstał w 2009 roku i zaczynał kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami, by następnie podpisać kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. Tam w 2012 ukazała się EP-ka "Continued Silence". W tym samym roku światło dzienne ujrzał debiutancki pełnowymiarowy album grupy "Night Visions". Krążek trafił na 2. miejsce Billboard 200. Imagine Dragons otrzymało Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie ("Radioactive"). W 2015 przyszedł czas na "Smoke + Mirrors", tym razem z debiutem na szczycie list sprzedaży w USA. W 2017 ukazał się "EVOLVE", a rok później "ORIGINS". Te dwa albumy przyniosły takie hity jak "Believer", "Thunder", "Whatever It Takes" i "Natural".



Przy piątej płycie "Mercury - Act 1", grupa pracowała z Rickiem Rubinem. Z wydawnictwa pochodzą single "Wrecked", "Cutthroat" i "Follow You". Następnie przyszedł czas na "Enemy" - utwór, który powstał z myślą o produkcji Netflixa "Arcane", zgromadził ponad 4 miliardy streamów, zapewniając grupie tytuł najpopularniejszego zespołu w serwisach cyfrowych w USA w 2021.



W 2022 Imagine Dragons prezentują płytę "Mercury - ACTS 1 & 2" z singlem "Bones", który opowiada o osobistych stratach i wielkich egzystencjalnych pytaniach. Dan Reynolds wyjaśnia, że dwuczęściowy album to nauka akceptacji nieznanego oraz sztuka odpuszczania. Nowy materiał Imagine Dragons zamierzają zaprezentować fanom nie tylko podczas słuchania płyty, ale również na występach na letnich festiwalach w tym roku. Grupa z Las Vegas wystąpi na głównej scenie Open’er Festivalu już w środę, 29 czerwca.