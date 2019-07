Open'er Festival 2020: Znamy daty imprezy

Tuż po zakończeniu tegorocznej edycji Open'er Festival poznaliśmy daty przyszłorocznej imprezy w Gdyni.

Tegoroczny Open'er Festival odbył się w dniach 3-6 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni.

Największymi gwiazdami imprezy byli Lana Del Rey, Travis Scott, The Smashing Pumpkins oraz The Strokes.

W sumie przez cztery dni na pięciu scenach zaprezentowało się ok. 80 wykonawców, w tym m.in. Kylie Minogue, Stormzy (w ostatniej chwili zastąpił odwołanego ASAP Rocky'ego), Greta Van Fleet, Vampire Weekend, Diplo, Robyn, Interpol, Popkiller Młode Wilki All-Stars, LP, G-Eazy, Rosalia, Swedish House Mafia, J Balvin, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Jungle i Anna Calvi.

Wiadomo już, że 19. edycja Open'er Festival odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 r.

- To najdroższy Open'er w historii. Budżet artystów, czyli budżet muzyczny tegorocznego festiwalu jest największy w historii. Ale także wszelkie aktywności, które są obok muzyki, albo uzupełniają to, co się dzieje na festiwalu, albo stanowią integralną część festiwalu, tu też jest rekordowy budżet - mówił w rozmowie z Interią szef festiwalu Mikołaj Ziółkowski.

