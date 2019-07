ASAP Rocky aresztowany. Raper wyjdzie na wolność przed Open'erem?

Według Los Angeles Times przyszłość ASAPa Rocky'ego może wyjaśnić się w czwartek 4 lipca. Nadal nie wiadomo, czy raper zdąży dotrzeć do Polski.

W niedzielę (30 czerwca) sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak ASAP Rocky (posłuchaj przeboju "Gunz N Butter"!) atakuje mężczyznę na ulicy w Sztokholmie. Według relacji serwisu TMZ raper miał wraz ze swoimi ludźmi pobić klienta jednej z restauracji, który twierdził, że Rocky zniszczył jego słuchawki.



Mężczyzna chciał dzwonić na policję, co nie spodobało się jednak gwiazdorowi, więc wraz ze swoimi towarzyszami przystąpił do ataku.

Sam Rocky twierdzi, że jest niewinny, a nagranie, które pojawiło się w sieci, nie przedstawia sytuacji w odpowiedni sposób. Według rapera został zaczepiony przez natarczywego mężczyznę, który mimo ostrzeżeń jego ludzi, nie chciał odejść.

Wideo