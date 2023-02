OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Karnety na wydarzenie są już dostępne. Poznaliśmy też pierwszych artystów, których będzie można zobaczyć na scenie.

Pusha T - pierwszy headliner OFF Festival 2023

Raper z Virginii, którego pierwszy etap kariery to Clipse, fantastyczny duet dzielony z bratem. Od ponad dekady Pusha T pracuje na własny rachunek. Jego czwarty album solowy "It's Almost Dry" (2022) zadebiutował na pierwszym miejscu listy "Billboardu", a dograli się do niego tacy goście, jak Kanye West, Jay-Z, Pharrell Williams i Kid Cudi.

"Album z 2018 roku, 'Daytona', mógł być uznany za szczyt jego kariery, chwalony zarówno przez fanów, jak i krytyków. Ale na 'It's Almost Dry', Pusha podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej" - zauważa recenzent NME i trudno się z nim nie zgodzić. Zarówno poprzednia płyta, wypełniona przede wszystkim produkcjami Westa, jak i najnowsza, zdominowana przez numery Pharrella Williamsa, nominowane były do Grammy w kategorii Best Rap Album. Raper zagra na OFF Festivalu w piątek, 4 sierpnia, na Scenie Perlage.

OFF Festival Katowice 2023 - kto jeszcze zagra?

Desire (niedziela, 6 sierpnia) - duet z Montrealu, w którym spotkali się Megan Louise i Johnny Jewel (jego znacie również z Chromatics). Masowe zasięgi uzyskali dzięki obecności na ścieżce dźwiękowej "Drive" - tego filmu, po którym pół świata pokochało Ryana Goslinga. Ich muzyka, mroczny, zmysłowy synth-pop, ukorzeniony w latach 80., jest jednak zbyt intymna na wielkie sceny. Dowodem "Escape", drugi album, wydany w 2022 r.

Ekkstacy (niedziela, 6 sierpnia) - 21-letni Kanadyjczyk, który ucieczkę od osobistych problemów znalazł w muzyce. Historia niby nie jest nowa, ale spojrzenie na muzykę owszem. Recenzenci gubią się w porównaniach, przywołując zarówno Lil Peepa, jak i Joy Division, ale w ocenie jakości Ekkstacy wszyscy są zgodni: nihilizm i rozpacz dawno nie miały tak porywającego soundtracku.

Gaye Su Akyol (niedziela, 6 sierpnia) - nagrywająca dla kultowego labelu Glitterbeat wokalistka Gaye Su Akyol jest jedną z najciekawszych przedstawicielek renesansu tureckiej muzyki popularnej, z jednej strony świadomej współczesnych zachodnich trendów, ale też garściami czerpiącej ze Złotej Ery anatolijskiej psychodelii. Jakby tego było mało, na swojej najnowszej, czwartej płycie "Anadolu Ejderi" artystka odwołuje się też m.in. do grunge'u i surf rocka.

Ela Minus (sobota, 5 sierpnia) - pochodząca z Kolumbii Gabriela Jimeno, znana światu jako Ela Minus, zaczynała za bębnami w kapeli hardcore'owej. Skończyła Berklee College of Music na dwóch kierunkach - perkusji jazzowej i programowania syntezatorów. W jej autorskiej muzyce najbardziej liczą się rytm i oryginalne elektroniczne brzmienia, ale też specyficzny vibe, bo jak twierdzi sama artystka - to jasna muzyka na ciemne czasy.

Lancey Foux (sobota, 5 sierpnia) - raper z Londynu, który zadebiutował w połowie poprzedniej dekady. Od tamtego czasu zdążył wyrobić sobie pozycję w branży - potwierdzoną choćby współpracą z Kanye Westem i Skeptą. Sprawdźcie "Life in Hell", jego szóstą płytę, czyli dowód wszechstronności i odwagi.

Obongjayar (niedziela, 6 sierpnia) - Nigeryjczyk z Londynu, wychowany na rapie z Ameryki, ale pamiętający o korzeniach. Znany ze współpracy m.in. z Little Simz i Dannym Brownem, pełnię swoich możliwości zaprezentował na pełnowymiarowym debiucie "Some Nights I Dream of Doors" (2022), płynnie przechodząc od afrobeatu do neo-soulu.

Mandy, Indiana (sobota, 5 sierpnia) - kwartet z Manchesteru, którego ambicją jest tworzenie muzyki poza gatunkami. To, co robią, jest elektryzujące i transowe, hałaśliwe i hipnotyzujące. Budują z elementów XX-wiecznych eksperymentów - od industrialu, przez noise rock po undergroundowe techno - ale po swojemu.