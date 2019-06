Sabaton: Skupiliśmy się na pojedynczych bombardowaniach [nowa płyta "The Great War"]

Główną gwiazdą drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca) będą niezwykle popularni nad Wisłą Szwedzi z grupy Sabaton. Na koncercie prawdopodobnie przedpremierowo pojawi się utwór z szykowanej na 19 lipca nowej płyty "The Great War".

Sabaton rozpoczął prace nad płytą dokładnie 100 lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Nagrania trwały trzy miesiące, a produkcją zajął się długoletni producent i przyjaciel zespołu, Jonas Kjellgren (w studio Black Loungue). Mastering powierzono Maorowi Appelbaumowi, a okładkę po raz kolejny stworzył węgierski artysta Peter Sallaí.

- Pracę nad płytą zaczęliśmy mniej więcej rok temu. Mieliśmy kilka pomysłów na utwory i kilka tematów, na których chcieliśmy się skupić. Materiał nad którym pracowaliśmy stawał się coraz bardziej mroczny. I wtedy stwierdziliśmy: "Tak, bierzemy się za Great War" - opowiada nam wokalista Joakim Broden.



- To był długi proces. Nie tylko pod względem pisarskim, ale też poszukiwania historii na piosenki. To nie był może bardzo dogłębny research, ale rozległe przeszukiwanie tematów całego konfliktu. I kiedy znajdujemy coś ciekawego, wtedy bierzemy dany temat pod lupę. Ta płyta została pomyślana, jako concept album. Myślę, że wszystko tu do siebie pasuje. To też naturalny bieg wydarzeń i logiczna kontynuacja po poprzedniej płycie - "The Last Stand". Tu dobór tematów jest zdecydowanie bardziej skondensowany i pod względem geograficznym i czasowym - dodaje.

"The Great War" będzie pierwszym albumu Sabaton z udziałem gitarzysty Tommy'ego Johanssona (Golden Resurrection, Reinxeed), który w 2016 roku zastąpił Thobbe Englunda.



Przypomnijmy, że heavy / powermetalowcy z Sabaton będą główną gwiazdą drugiego dnia tegorocznego Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników.

Na ostatnich koncertach grupa prezentuje ujawniony już wcześniej utwór "Fields of Verdun".

- Opisanie Bitwy pod Verdun było ciekawym doświadczeniem. Oczywiście mamy Indiego, naszego historyka, na którego pomoc zawsze możemy liczyć, więc jeśli potrzebowaliśmy czegoś, po prostu go pytaliśmy. Ma nawet swój kanał na YT poświęcony I Wojnie Światowej. Zresztą tak się nawet poznaliśmy, bo rozmawialiśmy o tym, jak można podejść do tego tematu - opowiada Interii basista Pär Sundström.



- Indy nakręcił ponad 600 odcinków o I Wojnie Światowej. Kiedy pytałem go o coś, odpowiadał tylko: "To jest w odcinku numer 455". Kiedy spytałem go o Verdun, stwierdził, że ma czterdzieści gotowych historii. Pomyślałem, że jest dobrze. Natomiast nie jest możliwe, żeby w jednym krótkim utworze opowiedzieć o wszystkim, dlatego skupiliśmy się na szczegółach. Na pojedynczych bombardowaniach. To zresztą domena wszystkich naszych piosenek. Na szczęście mamy historyczny kanał Sabatonu i tam możesz pogłębić swoją wiedzę, jeśli masz na to ochotę - dodaje muzyk.

Oto szczegóły "The Great War":



1. "The Future Of Warfare"

2. "Seven Pillars Of Wisdom"

3. "82nd All The Way"

4. "The Attack Of The Dead Men"

5. "Devil Dogs"

6. "The Red Baron"

7. "Great War"

8. "A Ghost In The Trenches"

9. "Fields Of Verdun"

10. "The End Of The War To End All Wars"

11. "In Flanders Fields".