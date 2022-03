Wiemy, kto był Wiedźmą w "Mask Singer"! Jurorzy w szoku

Mask Singer

To jeden z najbardziej spektakularnych kostiumów pierwszej polskiej edycji "Mask Singer". Kto krył się pod strojem Wiedźmy, która odpadła jako trzecia z programu? Zgodnie z tym, co obstawiali widzowie, była to Daria Ładocha! Żaden z jurorów nie był nawet blisko odgadnięcia.

Poznaliśmy tożsamość Wiedźmy z "Mask Singer" /TVN