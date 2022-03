Widzowie zirytowani jurorami "Mask Singer". Dlaczego mają z nimi problem?

Mask Singer

"Mask Singer" w marcu wszedł do polskiej telewizji. Jednak widzowie nie są do końca zadowoleni z tego, co widzą. Swoje pretensje kierują przede wszystkim pod adresem jurorów. Co nie podoba im się w ich pracy?

Wojewódzki i reszta jurorów "Mask Singer" podpadli widzom TVN /Radosław Nawrocki/Przemysław Przybyszewski / Agencja FORUM