"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Podczas drugiego odcinka programu na scenie zaprezentowali się celebryci przebrani jako: Kogut, Bocian, Ważka, Ośmiornica, Baba Jaga oraz Deszcz. Z programem pożegnała się Ośmiornica. Pod tą maską ukrywał się tancerz, aktor i wokalista Stefano Terrazzino.



Stefano Terrazzino komentuje udział w "Mask Singer"

Instagram Post

Tancerz znany przede wszystkim z programu "Taniec z Gwiazdami" zabrał głos na Instagramie i skomentował swój udział w nowym formacie TVN-u.



"Czego nauczyła mnie Ośmiornica? Jest zwinna, kocha morze jak ja, a przede wszystkim szybko dostosowuje do sytuacji, a w tych czasach to bardzo ważne. Ale Ośmiornica z programu nauczyła mnie jeszcze bardziej dystansu do siebie i że mój zawód na scenie polega na tym, żeby dać rozrywkę i lekkość obojętnie w jaki sposób, tym bardziej, że teraz jest potrzebna niż kiedykolwiek... Więc cieszę się na to doświadczenie i mam nadzieję, że może trochę was zaciekawiło albo przynajmniej pozwoliło wam myśleć o czymś innym..." - napisał Terrazzino.



Ponadto gwiazdor podziękował stacji TVN za możliwość udziału w "fantastycznym i mega wyprodukowanym programie" oraz docenił swój "kolorowy i pozytywny" kostium.