"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja program oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Z programem pożegnało się już trzech uczestników: Tort (Mateusz Banasiuk), Ośmiornica (Stefano Terrazzino) oraz Monster (Grzegorz Skawiński). W grze pozostają nadal: Prysznic, Ważka, Słońce, Deszcz, Kot, Wiedźma, Róża, Kogut oraz Bocian.

Qczaj jako Prysznic? Coraz więcej wskazuje na właśnie niego

Podczas swojego drugiego razu na scenie Prysznic zaśpiewał utwór "Sway" Deana Martina i znów zaintrygował widownie. Występ zdecydowanie różnił się od tego sprzed dwóch tygodni, gdy wykonał przebój Shakiry "Waka Waka (Time For Africa)".

O ile podczas występów uczestnik mógł mylić tropy, tak dzięki nowym podpowiedziom z bardzo dużą pewnością można założyć, że jest to Qczaj.

W najnowszych tropach pada cytat: "Kiedy byłem małym prysznicem, chciałem zawsze być znany. Uwielbiałem bawić się w rozdawanie autografów" - stwierdził, a następnie dodała, że łazienka to dla niego scena.

Obie podpowiedzi związane są z postem Qczaja na Instagramie z 2019 roku. "Jako dziecko bawiłem się w taką zabawę, że jestem sławny i na karteczkach dawałem wyimaginowanym fanom autografy..."- czytamy w opisie filmu trenera personalnego, który nagrany został pod prysznicem, a sam Qczaj na nagraniu udawał, że śpiewa "Mam tę moc".



"Żywię się tym, co daję mi energię - kurczak z ryżem" - to kolejna podpowiedź, która pasuje pod sylwetkę trenera personalnego. Warto też zaznaczyć, że Qczaj ma tez własny catering dietetyczny. W przeszłości był natomiast fryzjerem.



Przypomnijmy, że w poprzednie podpowiedzi też sugerowały Qczaja (niewysoki, sprawia, że inni się pocą, wizyta u hydraulika, co sugerowało operację nosa u trenera z 2019 roku).



Zagadki na razie nie rozwiązali jurorzy, który tym razem obstawili, że prysznicem jest: Gabriel Fleszar, Joanna Kołaczkowska lub Marcin Tyszka.