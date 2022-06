"Tak chcę!" to debiutancki singel Qczaja. Autorami piosenki są Filp Siejka (muzyka) i Wojtek Byrski (tekst). Ten pierwszy ma na koncie współpracę z m.in. Patrycją Markowską, Markiem Kościkiewiczem i grupą Papa D. Z kolei Wojtek Byrski pisał teksty dla takich wykonawców, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Natasza Urbańska, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Izabela Trojanowska.

"Wymarzyłem sobie ten utwór! Tekst dający pozytywnego kopa, muzyka, która niesie, towarzyszące mi dzieci i nieziemska solówka na gitarze Ricky Tillo. Jako dziecko śniłem o scenie... Kto by pomyślał, że skończę jako śpiewający PRYSZNIC...? Teraz robię kolejny krok - wychodzę spod prysznica i wydaję swój pierwszy singel" - cieszy się Qczaj.

Reklama

"Ktoś zapytał 'ale po co?', ktoś inny dodał 'dla kasy', a ja odpowiadam - z wdzięczności za to co mam, chcę dać coś od siebie! Dzięki programowi 'Mask Singer' odkopałem schowane marzenie! Cały dochód ze sprzedaży singla, a po nagraniu teledysku, z jego wyświetleń, przeznaczam na wsparcie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, budowane przez Fundację TVN" - dodaje popularny trener personalny.

Wideo QCZAJ - Tak Chcę! (Lyric version)

Na gitarze solo gra Ricky Tillo - gitarzysta znany z zespołu Lady Gagi, w chórkach można usłyszeć dzieci z MAT Musicalowej Akademii Talentów z Mińska Mazowieckiego.



Qczaj zaprezentuje ten utwór na żywo 5 czerwca w Zatorze podczas finału akcji #DOBRYhasztag w Energylandii. To akcja społeczna, w której Qczaj wraz z grupą pozytywnych tiktokerów chce wysłać w świat przesłanie: STOP dla hejtu, TAK dla pozytywnych przekazów.

Prysznic w "Mask Singer" - jak brzmiały podpowiedzi?

Przypomnijmy, że Qczaj w programie "Mask Singer" odpadł w siódmym odcinku. Jego tożsamość wówczas zgadła jedynie Joanna Trzepiecińska.

Wideo Prysznic i hit "Sofia" Alvaro Solera!

W jaki sposób Qczaj naprowadzał widzów, publiczność i jurorów na swoją osobę?

W pierwszym odcinku sugerował, że jest niewysoki, sprawia, że inni się pocą oraz miał wizytę u hydraulika. W kolejnym występie zdradzał, że uwielbiał udawać w młodości, że jest znany i rozdawać autografy. Jego ulubionym daniem był kurczak z ryżem. Qczaj zdradzał też, że w przeszłości był fryzjerem.

Instagram Post

Trzeci występ Prysznica to podpowiedzi o mieszkaniu w górach, byciu fanem Natalii Oreiro oraz trwonieniu przez palce. Krótko przed odpadnięciem Qczaj sugerował, że uwielbia śpiewać przed lustrem, często podróżuje do Stanów Zjednoczonych, a "Chicago" to jego ulubiony musical.