"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Do tej pory z programem pożegnali się: Mateusz Banasiuk (Tort), Stefano Terrazzino (Ośmiornica), Grzegorz Skawiński (Monster) i Daria Ładocha (Wiedźma) oraz Dorota Gardias (Róża).



Juror specjalny miał nosa!

W szóstym odcinku "Mask Singer" w loży detektywów dodatkowo zasiadł Hubert Urbański. Jak się okazała, był to idealny strzał, ponieważ prowadzący "Milionerów" wpadł na to, kto kryje się pod maską Ważki.

W najnowszym odcinku najbardziej zachwyciły występu Koguta i Deszczu. To oni bezpiecznie przeszli do kolejnego odcinka. W dogrywce zmierzyli się Ważka i Bocian, którego występ dał mu zwycięstwo.

Kto ukrywał się pod maską Ważki? Tak jak przewidywali detektywi oraz widzowie, była to Barbara Kurdej-Szatan!

W ostatnim czasie Kurdej-Szatan była szeroko komentowana przez internautów z powodu jej wpisu na temat kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią pod koniec 2021 roku. Od tego czasu starała się raczej nie wypowiadać publicznie na sprawy społeczno-polityczne, poniekąd nawiązała do tego ze sceny.

"To była wspaniała przygoda. Ja bardzo żałuję, bo dobrze mi było w tym ukryciu, wiecie? W tym kraju dobrze tak się czasem skryć. Szkoda, żałuję, że już nie będę mogła się poukrywać" - wyznała jurorom.

Kurdej-Szatan to Ważka. Te podpowiedzi ją zdradziły

W podpowiedziach przed drugim występem Ważki pojawiły się informacje o mieszkaniu w Poznaniu i Krakowie (Kurdej-Szatan grała w teatrze w obu miastach, chodziła też do krakowskiej PWST). Dodatkowo pojawiła się też podpowiedź o urządzeniu swojego rodzinnego domu na własną rękę (zrobiła to też wspomniana Kurdej-Szatan ze swoim mężem Rafałem Szatanem).



Te podpowiedzi całkowicie odwiodły jurorów oraz widzów od Cleo. Joanna Trzepiecińska drugi tydzień z rzędu wytypowała Kurdej-Szatan jako Ważkę.