"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja program oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Debiut "Mask Singera" w Polsce odbył się 5 marca. Widzowie zobaczyli na scenie sześcioro ukrytych w kostiumach celebrytów, którzy prezentowali swoje talenty wokalne. Wystąpili: Kot, Prysznic, Słońce, Monster, Róża oraz Tort. Wśród jury, które odgaduje tożsamość uczestników są: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński oraz Julia Kamińska.

Kim jest Róża? Internauci mają dwa mocne typy

Jednym z najlepszych występów wieczoru był ten Róży, która zaśpiewała utwór "I Love Rock 'N Roll" Joan Jett. Jurorzy-detektywi wśród osób, które widzieliby pod maską Róży, typowali: Kasię Struss, Roksanę Węgiel, Anitę Lipnicką i Zuzannę Bijach.

Wśród podpowiedzi, których udzieliła ukryta celebrytka stwierdziła, że uwielbia obcować z przyrodą, często w wakacje odwiedzała babcię i nosi okulary. Pojawił się też cytat z piosenki Anity Lipnickiej "Wszystko się może zdarzyć" oraz migdały.

Internauci mają jednak zupełnie inne typy niż jurorzy. Wśród ich faworytów znalazły się: Dorota Gardias oraz Joanna Lazer z Red Lips.

Kim jest Kot? Przebija się jeden typ

Celebryta w masce Kota zaśpiewał utwór Elvisa Presleya "Always On My Mind" i natychmiast wzbudził podejrzenia jurorów-detektywów. Kuba Wojewódzki stwierdził, że to bez wątpienia Michał Milowicz, gdyż aktor i wokalista w przeszłości nazywany był "polskim Elvisem". Pojawiły się też inne typy: Marcin Miller, Piotr Polk i Piotr Świerczewski.

Wśród podpowiedzi Kota pojawiły się m.in. informacje o piłce nożnej, szerokich kontaktach, sympatii do Duran Duran oraz początkach kariery w latach 90.

Większość internautów również jest przekonana, że pod maską Kota skrywa się Milowicz. Jego kariera zaczęła się w teatrze na początku lat 90., grał w Reprezentacji Artystów Polskich i jest osobą znaną w branży.



Kim jest Monster? Ma bardzo charakterystyczny głos

Monster w programie wykonał piosenkę "Sex Bomb" i swoim głosem zgubił wszystkie tropy. Wśród typów jurorów znaleźli się: Tomasz Oświeciński, Filip Chajzer, Andrzej Piaseczny i Quebonafide.

Celebryta zdradził, że ma miękkie serce, lubi ruszać się na dyskotekach, jest pedantem oraz słyszy częste owacje. Ważna dla niego jest również tęcza. Wśród typów internautów dominuje również Filip Chajzer, ale widzowie obstawiają też: Sławomira, Czadomana, DJ Adamusa i Marcina Prokopa.



Kim jest Słońce? Na scenie wystąpiła jako pierwsza

Gwiazda ukrywająca się pod kostiumem Słońca wystąpiła w "Mask Singer" jako pierwsza. Według podpowiedzi, jej nazwisko odnajdziemy w napisach końcowych filmów, jej pierwsze auto miało czerwony kolor, jest perfekcjonistką, a popularność towarzyszy jej od wielu lat.

Celebrytka zaśpiewała utwór Madonny "Material Girl" i można podejrzewać, że nie jest profesjonalnie związana ze śpiewem. Wśród typów jurorów znalazły się: Doda, Natasza Urbańska i Anna Mucha. Internauci są jednak przekonani, że pod masą kryje się Beata Kozidrak lub Joanna Jabłczyńska.