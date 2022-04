Tatiana Okupnik to wokalistka i autorka tekstów, karierę muzyczną rozpoczynała w zespole Blue Cafe ( posłuchaj! ), z którym nagrała dwie, doskonale przyjęte płyty - "Fanaberia" (2002) i "Demi-sec" (2003).

Zasłynęła dzięki charakterystycznej barwie głosu i manierze wokalnej, którą złośliwi porównywali do kwakaniem jak kaczka.

Wokalistka ma na koncie także też trzy solowe albumy.

Gwiazda znana była też z 2. i 3. edycji show TVN-u, pt. "X Factor", gdzie zasiadała w jury razem z Kubą Wojewódzkim i Czesławem Mozilem.

Reklama

Następnie Okupnik wystąpiła w Polsacie, w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie u boku Tomasza Barańskiego doszła do finału, w którym ostatecznie zajęła 2. miejsce.W pewnym momencie Okupnik całkowicie zniknęła ze sceny, skupiając się na życiu rodzinnym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tatiana Okupnik: nie będę udzielała wywiadów wspólnie z mężem i publikowała zdjęć z nim na łamach prasy Newseria Lifestyle

Tatiana Okupnik wraca do TVN-u?

"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja program oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.Wśród jury, które odgaduje tożsamość uczestników są: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński oraz Julia Kamińska.

Stacja TVN poinformowała właśnie, że w najbliższym, półfinałowym już odcinku show, detektywów-jurorów wspomoże właśnie Tatiana Okupnik.

Instagram Post

Według producentów programu, wokalistka idealnie nadaje się do tej roli, ze względu na swój muzyczny słuch. Na pewno żaden z uczestników nie nabierze gwiazdy.W programie zostali już tylko Kogut, Deszcz, Słońce i Bocian.

Tatiana Okupnik jest nieuleczalnie chora?

O swoich problemach zdrowotnych Okupnik opowiedziała w 2021 roku w "Dzień Dobry TVN" podczas rozmowy z Dorotą Wellman.

Zespół Ehlersa-Danlosa to grupa zaburzeń, które mają związek z nieprawidłową budową tkanki łącznej. Zmiany są spowodowane czynnikami genetycznymi. Przyczyniają się do nadmiernej elastyczności skóry oraz stawów. W wyniku choroby nawet po delikatnym urazie na skórze powstają siniaki, rany, obrzęki i blizny. Jest ona prawie przejrzysta i bardzo rozciągliwa. Chory odczuwa trudności związane z nawracającymi zapaleniami stawów oraz bólami mięśni szkieletowych. Schorzenie doprowadza również do dużo większej łamliwości kości.

"W dzieciństwie to nie było takie dziwne, bo dzieciaki są giętkie i gibkie. Trafiłam do szkoły baletowej i nie miałam problemu ze szpagatami, innymi rzeczami. Natomiast dość szybko się męczyłam. Pamiętam, że jak miałam 10 lat, wracałam do domu powłócząc nogami, bo bolały i nie miałam siły. To było nietypowe" - mówiła.

"Jak byłam mała i ktoś dzwonił, to się pytał: 'kto jest w szpitalu - Krzysiek czy Tańka?'. My z tatą spotykaliśmy się na korytarzu ja z nogą w gipsie, tata - ręką. Założyłam sobie, że po prostu mam słabsze kości" - ujawniła.

Tatiana Okupnik kończy 40 lat 1 / 8 Tatiana Okupnik przyszła na świat 2 września 1978 roku w Łodzi. Wokalistka ukończyła romanistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Źródło: Reporter Autor: Łukasz Szeląg udostępnij

"Nie wiedziałam na przykład, że mam pękniętą kość łonową, udową, ale czułam. Natomiast to nie wychodzi na rentgenie, bo to pęknięcia powierzchniowe, w moim przypadku, ale boli jak cholera" - dodała.

Okupnik przyznała też, że objawy jej choroby nasiliły się po pierwszym porodzie. Okupnik dodała, że w tamtym czasie jej kości "zaczęły pękać na potęgę". Wokalistka ma dwoje dzieci - pierwsze urodziło się w 2016 roku, a drugie dwa lata później.