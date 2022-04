Z zawodu Stefano Terrazzino jest krawcem teatralnym. Tańczyć zaczął dopiero w wieku 16 lat - bardzo późno - i nie po to, by zostać kimś sławnym, ale raczej, by wreszcie przełamać chorobliwą nieśmiałość. Taniec okazał się jego żywiołem, jego życiem, jego przepustką z Mannheim, gdzie się urodził i wychował, przez słoneczną Sycylię, do chłodnej i, wydawałoby się, mentalnie niezwykle odległej Polski. A jednak to właśnie tu, w naszym kraju, znalazł swoje miejsce. By przybliżyć czytelnikom swoją historię, artysta zaprasza do lektury książki - "W chmurach. Taniec, moje życie". Utrzymana jest ona w konwencji wywiadu.

"Ta książka to było trochę katharsis, podsumowanie części mojego życia, podzielenie się z czytelnikami tym, że nieśmiały chłopak, który marzył, ale nie wierzył w siebie, dał radę. Opowiadam o tym, co mi pomogło w życiu, czym się kierowałem, żeby czuć się zrealizowany, bo tak właśnie dzisiaj się czuję. Jest w tej książce również dużo miłości, mojej rodziny, która jest najważniejsza i daje mi ogromne wsparcie, bo jak masz miłość w domu, to naprawdę możesz góry przenieść" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Stefano Terrazzino.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stefano Terrazzino: Trzeba walczyć o swoje marzenia. Jeżeli bym słuchał innych, to cały czas byłbym zamknięty w domu i nic bym nie robił Newseria Lifestyle

Dzięki odpowiedniej motywacji, tysiącom godzin ciężkiej pracy, determinacji i pokorze tancerz odniósł sukces na wielu płaszczyznach artystycznych. Dziś jest dumny ze swoich osiągnięć, nie ustaje w rozwijaniu swoich pasji i wciąż podejmuje nowe projekty zawodowe, które pozwalają mu doskonalić różne umiejętności.

"Naprawdę jestem szczęśliwą osobą, ponieważ mogę robić to, co kocham, swobodnie poruszam się w tym, na co mam ochotę. Ale żeby nie było, to nie jest wszystko takie łatwe. Zawsze jest coś za coś, są pewne poświęcenia i są rzeczy, którymi się kieruję. I taki przekaz chciałem właśnie w tej książce podkreślić" - mówi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stefano Terrazzino po "Mask Singer": Śpiewanie było pierwszym moim marzeniem odłożonym do szuflady Newseria Lifestyle

Stefano Terrazzino zapewnia, że w swoim życiu zawodowym zawsze podejmował świadome wybory. Nie oglądał się na innych, nie sugerował ich podpowiedziami i nie czekał na ich opinie. Jeśli był do czegoś przekonany i wierzył, że właśnie w ten obszar warto skierować swoją energię, to robił to bez wahania.

"Ważne jest, żeby słuchać swojego instynktu, a nie tego, co ludzie ci mówią. Bo jeżeli bym słuchał wszystkiego, co ludzie mówią, to cały czas byłbym zamknięty w domu, nic bym nie robił, a ja teraz tyle rzeczy w międzyczasie realizowałem, które mi dały dużo szczęścia, po prostu taką harmonię" - dodaje tancerz.

Stefano Terrazzino zyskał popularność dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Na każdym kroku udowadnia jednak, że jest artystą wszechstronnym. Ma na swoim koncie wiele sukcesów na parkiecie, nadal tańczy, śpiewa ze swoim zespołem, reżyseruje spektakle, gra w teatrze i tworzy choreografię. Wraz z Pauliną Biernat uczy swoich podopiecznych tańczyć, z kolei z mamą Giovanną podpowiada, jak gotować w przepysznym włoskim stylu.