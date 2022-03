Przypomnijmy, że "Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

TVN rozpoczął emisję 5 marca. Za nami pierwsze dwa odcinki, podczas których odpadli Tort (aktor Mateusz Banasiuk) i Ośmiornica (tancerz, aktor i wokalista Stefano Terrazzino).



W grze są wciąż Bocian, Deszcz, Kogut, Kot, Monster, Prysznic, Róża, Słońce, Ważka i Wiedźma. Internauci nie ustają w próbach rozgryzienia tożsamości uczestników, w czym czasem pomagają, a czasem utrudniają podpowiedzi i wskazówki jurorów.



"Mask Singer": Ruda to Róża?

Występ Róży w przeboju "I Love Rock'n'Roll" Joan Jett to drugi najpopularniejszy występ na oficjalnym profilu programu - zanotował ponad 19 tys. odtworzeń.

Jurorzy obstawiali, że Różą może być Zuzanna Bijoch, Roksana Węgiel, Anita Lipnicka lub Kasia Struss. Internauci jednak zdecydowanie częściej wskazują na Joannę "Rudą" Lazer, wokalistkę grupy Red Lips, zwracając uwagę na charakterystyczną chrypkę w głosie.

Na instagramowym profilu programu głos zabrała sama zainteresowana, która tylko podgrzała pojawiające się plotki. "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - napisała wokalistka.

Nie brak też głosów, że uczestniczką show jest Daria Ładocha, prezenterka telewizyjna, dziennikarka i blogerka kulinarna, zwyciężczyni programu "Agent Gwiazdy 2".

"Dzisiaj make-up w wersji azjatyckiej, bo jest ekspresowy" - mówi w podpowiedzi Róża.

Tymczasem Daria Ładocha jest ekspertką od kuchni tajskiej, w TVN-ie prowadziła czwartą edycję show "Ameryka Express" (wcześniej pod nazwą "Azja Express").