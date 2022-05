"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie. Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Karwan o występie na Top of The Top Sopot Festival 2019 INTERIA.PL

Do tej pory z programem pożegnali się: Mateusz Banasiuk (Tort), Stefano Terrazzino (Ośmiornica) oraz Grzegorz Skawiński (Monster), Wiedźma (Daria Ładocha), Dorota Gardias (Róża), Qczaj (Prysznic), Marcin Miller (Kot) i Beata Kozidrak (Słońce).

Reklama

Dziś o 20 w TVN rozpocznie się finałowy odcinek, podczas którego poznamy zwycięzcę programu. Szanse na triumf mają Kogut, Bocian i Deszcz.

Kim - według widzów - są poszczególni uczestnicy?

Anna Karwan to Bocian w "Mask Singer"?

"Chcę mieć płytę Bociana" - krzyczał Kuba Wojewódzki po pierwszym występie w programie tajemniczej uczestniczki. Jurorzy detektywi obstawiali, że pod tym strojem ukryła się: Natalia Przybysz, Cleo, Ewa Farna lub Krystyna Czubówna.

Widzowie jednak szybciej od detektywów byli niemal pewni, kim jest Bocian. Od samego początku obstawiali, że pod kostiumem kryje się wokalistka i finalistka "The Voice of Poland" - Anna Karwan. Dlaczego typowali właśnie ją?



Oprócz bardzo mocnego, bardzo charakterystycznego wokalu, który przypominał właśnie ten Karwan, wśród podpowiedzi padło nawiązania do tatuażu jaskółki. Wokalistka posiada wytatuowane jaskółki na prawym ramieniu. Kolejna podpowiedź dotyczyła chórków. Karwan zanim na dobre rozkręciła karierę solową, występowała w chórkach największych polskich gwiazd: Andrzeja Piasecznego, Kasi Cerekwickiej, Ani Dąbrowskiej i Ani Wyszkoni.

Karwan miała też przerwy w karierze, które można przypasować do podpowiedzi o "zaprzestaniu klekotania", z którego żyje.



Instagram Post

Krzysztof Skórzyński Kogutem w "Mask Singer"?

Na dziennikarza TVN-u w roli Koguta wskazują prawie wszystkie wskazówki. W jego podpowiedziach widzimy Sejm, co może sugerować, że chodzi o dziennikarza zajmującego się polityką. Padają też słowa o wywiadach i radiu. Skórzyński przed angażem w TVN24, pracował w TOK FM.

W podpowiedziach padają sugestie o dzieciach oraz o wierności jednej partnerce od ponad 20 lat. Skórzyński ma żonę Annę, z którą poznał się na pielgrzymce. Ma też troje dzieci.



Krzysztof Skórzyński jest również głęboko wierzący i mówił o tym w kilku wywiadach. Tymczasem Kogut stwierdził, że "jako wierny kogut, wierzę w wielkiego, dobrego ptaka", wspomniał także biblijne "na początku było słowo". Opowiadał także o tym, że jest kolekcjonerem starych gazet i płyt winylowych. Obecnie Skórzyński po "aferze mailowej" został przesunięty w TVN-ie do zajmowania się sportem i skokami narciarskimi, co też wydaje się mieć odniesienie w jednej z podpowiedzi.

Co ciekawe kogut trzyma również gitarę, a Skórzyński z gitarą występował m.in. w "Dzień Dobry TVN", gdzie śpiewał m.in. cover piosenki Mietka Scześniaka "Zaczekam". Tradycje muzyczne Skórzyński wyniósł z rodziny, jego brat jest perkusistą. W jednej z podpowiedzi wspomniał, że "Rzym jest jego grzędą" i że kocha Włochy. Jako dziennikarz wielokrotnie bywał w Wiecznym Mieście.



Kogut w "Mask Singer". Co ujawniły kolejne podpowiedzi?

Przed finałem tropy potwierdzają, że pod maską Koguta kryje się właśnie Krzysztof Skórzyński. W jednym z odcinków uczestnik zdradził, że ogląda innych ludzi, jak latają (Skórzyński prowadził studio skoków narciarskich w TVN-ie) oraz pojawił się cytat, że "liczą się dla niego fakty" (dziennikarz przez wiele lat pracował w "Faktach").

Wideo Bocian zaśpiewał "Only girl" Rihanny! | Mask Singer

Kim jest Kropla Deszczu? To prawdopodobnie Natasza Urbańska

Początkowo podpowiedzi Kropli Deszczu i pozwalały na puszczenie wodzy fantazji, co do jej tożsamości. Z każdym odcinkiem jednak zdradzała coraz więcej. Jedna ze wskazówek była bardzo ważna - jest związana z kinem. Kolejne sugerowały, że nieobce są jej pierwszy strony gazet, jest delikatna, ma powiązanie z szarfą.



W kolejnym, drugim odcinku show usłyszeliśmy, że Deszcz kocha Ankę, za to jest wrażliwa i nie pęka i raz na zawsze zmieniła jej życie. Natasza Urbańska wcieliła się w rolę Anki w musicalu "Metro", a to otworzyło jej drogę do kariery. Wspomniano również o Paulu Ance. W przeszłości Urbańska występowała z nim na scenie, wykonując razem utwór "Put Your Head On My Shoulder". Jego fragment zaśpiewała w podpwiedzi.

Deszcz zdradził także, że równie wiele zawdzięcza Ninie. Chodzi o Ninę Andrycz, która była mentorką Urbańskiej. Po przegranym w 2014 roku finale "Tańca z Gwiazdami", aktorka i wokalistka mówiła:



"Pani Nina szukała kontaktu ze mną po finale. Podczas rozmowy wyjaśniła, jak bardzo zawiedziona, wręcz zbulwersowana była faktem, że wygrał ktoś inny, a nie ja. Kategorycznie nie zgadzała się z werdyktem i postanowiła uhonorować mnie własnym klejnotem, złotym naszyjnikiem wysadzanym perłami. Z panią Niną spotkałam się kilka razy. To była elegancka kobieta, z niesamowitym poczuciem humoru i charyzmą. Pozostanie w moim sercu na zawsze".

Ponadto pojawiły się również odniesienia do ról Urbańskiej w teatrze - "Romeo i Julii" oraz "Otello".

W ostatnim odcinku natomiast zdradziła kolejne tropy - "na szklanym ekranie grzmi nie pierwszy raz", niczym wichura mknęła po wielu parkietach, zawsze jest na fali, a pierwsza fala, która wyniosła ją na szczyt przypłynęła z Litwy. Dodała także, że swoje pierwsze pieniądze zarobiła "dzięki swojej fryzurze". Wspomniała też o "365 deszczowych dniach", a Natasza Urbańska zagrała przecież w słynnym filmie Netflixa "365 dni"! Fani nie mają wątpliwości, że to ona jest Deszczem.

Prawdę poznamy dziś podczas finału programu.