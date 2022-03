"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Podczas drugiego odcinka programu na scenie zaprezentowali się celebryci przebrani jako: Kogut, Bocian, Ważka, Ośmiornica, Baba Jaga oraz Deszcz. Z programem pożegnała się Ośmiornica. Pod tą maską ukrywał się tancerz, aktor i wokalista Stefano Terazzino.



Anna Karwan kryje się pod strojem Bociana?

"Chcę mieć płytę Bociana" - krzyczał po występie tajemniczej uczestniczki Kuba Wojewódzki. Jurorzy detektywi obstawiali, że pod tym strojem ukryła się: Natalia Przybysz, Cleo, Ewa Farna lub Krystyna Czubówna.

Jednak rozwiązanie może nieco odbiegać od typów jurorów. Wśród widzów dominuje przekonanie, że pod kostiumem ukrywa się wokalistka i finalistka "The Voice of Poland" - Anna Karwan. Dlaczego typują właśnie ją?



Oprócz bardzo mocnego, bardzo charakterystycznego wokalu, który przypominał właśnie ten Karwan, wśród podpowiedzi padło nawiązania do tatuażu jaskółki. Wokalistka posiada wytatuowane jaskółki na prawym ramieniu. Kolejna podpowiedź dotyczyła chórków. Karwan zanim na dobre rozkręciła karierę solową, występowała w chórkach największych polskich gwiazd: Andrzeja Piasecznego, Kasi Cerekwickiej, Ani Dąbrowskiej i Ani Wyszkoni.

Karwan miała też przerwy w karierze, które można przypasować do podpowiedzi o "zaprzestaniu klekotania", z którego żyje.