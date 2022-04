Dorota Gardias z "Mask Singer" odpadła jako piąta. Wcześniej z programem pożegnali się: Tort (Mateusz Banasiuk), Ośmiornica (Stefano Terrazino), Monster (Grzegorz Skawiński) oraz Wiedźma (Daria Ładocha).

Dorota Gardias myliła wszystkich swoim głosem

Dużo szybciej na trop Doroty Gardias wpadli widzowie, jurorzy natomiast odkryli Gardias w stroju Róży dopiero podczas ostatniego odcinka. O ile podpowiedzi skutecznie nakierowywały wszystkich na pogodynkę z TVN-u, tak jej głos mógł mocno zaskakiwać i oddalać podejrzenia od gwiazdy.

Róża, czyli Gardias w brawurowy sposób wykonywała utwory "I Love Rock 'n' Roll" Joan Jett, "Bad Romance" Lady Gagi, "Szklaną Pogodę" Lombardu oraz "Cicho" Ewy Farnej.

Nic więc dziwnego, że Kuba Wojewódzki, już po odsłonięciu twarzy Doroty Gardias, dopytywał, dlaczego nigdy nie próbowała zrobić kariery wokalnej. Podobnego zdania byli inni jurorzy oraz zgromadzona w programie widownia.

Gardias na gorąco przyznała, że grała na gitarze i śpiewała w młodości, jednak w dorosłym życiu nie miała na tyle śmiałości. Dopiero ukryta pod maską mogła pokazać swoje umiejętności bez żadnej presji.



"Na co dzień zakładamy jakieś maski i nie ma w tym nic złego, musimy się dopasować. Natomiast w tym przypadku, że ja założyłam maskę, sprawiło, że mogłam być w 100 proc. sobą. To jest niesamowite, jak występujesz za jakąś kurtyną, w tym przypadku za maską, jak się otwierasz, na więcej możesz sobie pozwalać. To było niezwykłe doświadczenie i spełnienie moich dziecięcych marzeń" - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

"Miejsce, w którym jestem zawodowo, bardzo mi odpowiada i daje mi bardzo dużo satysfakcji" - zapewniła.

Gardias szykuje piosenkę. Spróbuje kariery wokalnej?

Prezenterka pogody zdecydowała się jednak spełnić swoje marzenie i rozpoczęła nagrania singla. Gwiazda TVN-u potwierdziła pracę nad utworem w rozmowie z Anną Pawelczyk-Bardygą. Utwór ma ukazać się już w czerwcu.

"Jak skończyłam 40 lat, to obiecałam sobie, że będę spełniać swoje marzenia: zdobyłam kilka górskich szczytów, kupiłam działkę na wsi, by wybudować tam stodołę i... pomyślałam także o piosence. Jeszcze przed programem mój kolega, który jest kompozytorem, napisał dla mnie utwór. Mieliśmy już próbne nagrania i chciałabym, żeby pojawiło się to jak najwcześniej. Myślę, że to może być czerwiec. Nie chciałabym wypuścić czegoś, czego nie jestem jeszcze pewna. Może w moje urodziny? Mimo to nie będzie większego zwrotu w moim życiu, chyba że los sam o tym zadecyduje" — stwierdziła.

"Mask Singer" w TVN

"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).