"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Podczas drugiego odcinka programu na scenie zaprezentowali się celebryci przebrani jako: Kogut, Bocian, Ważka, Ośmiornica, Baba Jaga oraz Deszcz. Z programem pożegnała się Ośmiornica. Pod tą maską ukrywał się tancerz, aktor i wokalista Stefano Terrazzino.



Krzysztof Skórzyński Kogutem w "Mask Singer"?

Na dziennikarza TVN-u w roli Koguta wskazują prawie wszystkie wskazówki. W jego podpowiedziach widzimy Sejm, co może sugerować, że chodzi o dziennikarza zajmującego się polityką. Padają też słowa o wywiadach i radiu. Skórzyński przed angażem w TVN24, pracował w TOK FM.

W podpowiedziach padają sugestie o dzieciach oraz o wierności jednej partnerce od ponad 20 lat. Skórzyński ma żonę Annę, z którą poznał się na pielgrzymce. Ma też troje dzieci.



Krzysztof Skórzyński jest również głęboko wierzący i mówił o tym w kilku wywiadach. Tymczasem Kogut stwierdził, że "jako wierny kogut, wierzę w wielkiego, dobrego ptaka". Obecnie Skórzyński po "aferze mailowej" został przesunięty w TVN-ie do zajmowania się sportem i skokami narciarskimi, co też wydaje się mieć odniesienie w jednej z podpowiedzi.

Co ciekawe kogut trzyma również gitarę, a Skórzyński z gitarą występował m.in. w "Dzień Dobry TVN", gdzie śpiewał m.in. cover piosenki Mietka Scześniaka "Zaczekam". Tradycje muzyczne Skórzyński wyniósł z rodziny, jego brat jest perkusistą.