"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie. Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Do tej pory z programem pożegnali się: Mateusz Banasiuk (Tort), Stefano Terrazzino (Ośmiornica) oraz Grzegorz Skawiński (Monster), Wiedźma (Daria Ładocha), Dorota Gardias (Róża), Qczaj (Prysznic), Marcin Miller (Kot) i Beata Kozidrak (Słońce).



Kim jest Kropla Deszczu? To prawdopodobnie Natasza Urbańska

Początkowo podpowiedzi Kropli Deszczu i pozwalały na puszczenie wodzy fantazji, co do jej tożsamości. Z każdym odcinkiem jednak zdradzała coraz więcej. Jedna ze wskazówek była bardzo ważna - jest związana z kinem. Kolejne sugerowały, że nieobce są jej pierwszy strony gazet, jest delikatna, ma powiązanie z szarfą.



W kolejnym, drugim odcinku show usłyszeliśmy, że Deszcz kocha Ankę, za to jest wrażliwa i nie pęka i raz na zawsze zmieniła jej życie. Natasza Urbańska wcieliła się w rolę Anki w musicalu "Metro", a to otworzyło jej drogę do kariery. Wspomniano również o Paulu Ance. W przeszłości Urbańska występowała z nim na scenie, wykonując razem utwór "Put Your Head On My Shoulder". Jego fragment zaśpiewała w podpwiedzi.

Deszcz zdradził także, że równie wiele zawdzięcza Ninie. Chodzi o Ninę Andrycz, która była mentorką Urbańskiej. Po przegranym w 2014 roku finale "Tańca z Gwiazdami", aktorka i wokalistka mówiła:



"Pani Nina szukała kontaktu ze mną po finale. Podczas rozmowy wyjaśniła, jak bardzo zawiedziona, wręcz zbulwersowana była faktem, że wygrał ktoś inny, a nie ja. Kategorycznie nie zgadzała się z werdyktem i postanowiła uhonorować mnie własnym klejnotem, złotym naszyjnikiem wysadzanym perłami. Z panią Niną spotkałam się kilka razy. To była elegancka kobieta, z niesamowitym poczuciem humoru i charyzmą. Pozostanie w moim sercu na zawsze".

Ponadto pojawiły się również odniesienia do ról Urbańskiej w teatrze - "Romeo i Julii" oraz "Otello".

W ostatnim odcinku natomiast zdradziła kolejne tropy - "na szklanym ekranie grzmi nie pierwszy raz", niczym wichura mknęła po wielu parkietach, zawsze jest na fali, a pierwsza fala, która wyniosła ją na szczyt przypłynęła z Litwy. Dodała także, że swoje pierwsze pieniądze zarobiła "dzięki swojej fryzurze". Wspomniała też o "365 deszczowych dniach", a Natasza Urbańska zagrała przecież w słynnym filmie Netflixa "365 dni"! Fani nie mają wątpliwości, że to ona jest Deszczem.





Jak obstawiali jurorzy?

Jako swój typ Nataszę Urbańską podała Joanna Trzepiecińska. Inni jurorzy postawili na: Basię Kurdej-Szatan, Agnieszkę Kumorek oraz zaskoczyło nawet Krzysztofa Jaryczewskiego (typ Wojewódzkiego wzbudził dość spore zaskoczenie). Widzowie także obstawiają Nataszę Urbańską, ale wśród ich koncepcji pada też nazwisko Kasi Moś, Cleo, Joanny Jabłczyńskiej, Ady Fijał, Sylwii Grzeszczak, czy nawet Natalii Siwiec.