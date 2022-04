"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja program oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Jurorzy "Mask Singer" krytykowani przez widzów TVN

Od początku programu widzowie dość ostro komentują pracę jurorów. Krytykowali ich m.in. za słabe poczucie humoru, jednak najbardziej irytowały ich wszystkie polityczne wtrącenia i to, jak często abstrakcyjnie podchodzili do wytypowania ukrywających się gwiazd.

W ostatnim odcinku też nie zabrakło politycznych nawiązań. Jurorzy twierdzili, że pod maskami tym razem ukrywali się: Janusz Korwin-Mikke oraz Janusz Palikot. Czarę goryczy przelały natomiast typowania przy Prysznicu, którym ostatecznie okazał się Qczaj.

Jurorzy uznali, że pod maską ukrywa się... Michał Bajor lub - jak stwierdziła Julia Kamińska - Krystyna Janda. Po tym, jak z ust aktorki padło to nazwisko, widownia zaczęła buczeć, a jeden z przebywających na publiczności mężczyzn, zaczął pukać się w czoło.

Również Kuba Wojewódzki był zdziwiony takim typem. "Szczerze mówiąc, jest to najdziwniejszy werdykt, jaki w życiu słyszałem" - skomentował krótko.



Julia Kamińska odpowiada na krytyczny komentarz po "Mask Singer"

Po emisji ostatniego odcinka na stronie programu posypały się negatywne komentarze na temat jurorów, w tym Julii Kamińskiej. To jednak nie koniec. Agresywne wypowiedzi pojawiły się też na koncie samej aktorki, która zapytała fanów, czy oglądają show. Jeden szczególnie nie spodobał się aktorce



"Pani jest idiotką, czy to poza tylko w tym programie?" - napisała jedna z internautek. Kamińska odpowiedziała. "Pozdrawiam i życzę, żeby nikt pani nie wyzywał od idiotek" - ripostowała.