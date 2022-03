"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Podczas drugiego odcinka programu na scenie zaprezentowali się celebryci przebrani jako: Kogut, Bocian, Ważka, Ośmiornica, Baba Jaga oraz Deszcz. Z programem pożegnała się Ośmiornica. Pod tą maską ukrywał się tancerz, aktor i wokalista Stefano Terrazzino.



Kim jest Wiedźma / Baba Jaga?

Jednym z najbardziej spektakularnych strojów był ten zaprojektowany dla celebrytki ukrywającej się pod strojem Baby Jagi? Kim jest gwiazda? Widzowie wskazują na Darię Ładochę. Jakie mają dowody?

W podpowiedziach słyszeliśmy, że wiedźma związana jest z gotowaniem ("do takich jak ja przychodzą po porady") i pisze o tematyce kulinarnej, działała w branży ślubnej i doradzała narzeczonym, sama natomiast nie wzięła ślubu. Była też w przeszłości DJ-ką.

Ładocha idealnie pasuje pod ten opis - jest znaną blogerką i autorką książek kulinarnych, miała również programy w Kuchni+, a następnie w Food Network. Daria Ładocha zanim zrobiła karierę w telewizji, była też redaktorką naczelną magazynu ślubnego. Sama jednak nie wyszła za mąż.

"Wyznaję zasadę, że warto cieszyć się tym, co tu i teraz, bo nic nie jest nam dane na zawsze. Dlatego nie stanęłam na ślubnym kobiercu (choć mam już trzy pierścionki zaręczynowe od Bartka!)" - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem". Ładocha była też w przeszłości weselną DJ-ką.



Jak obstawiali jurorzy?

Kacper Ruciński twierdził, że Wiedźma to Izabela Janachowska, Kuba Wojewódzki postawił na Dorotę Wellman, Julia Kamińska obstawiła Aleksandrę Żebrowską, a Joanna Trzepiecińska sądziła, że Babą Jagą jest Małgorzata Ohme.