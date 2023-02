Aidan Bryant zdobył popularność za sprawą występu w 16. sezonie "Mam talent", gdzie dotarł do finału i zajął w nim drugie miejsce. Lepszy okazał się jedynie magik Dustin Tavella.

"Tego właśnie szukamy w tym programie", "Robisz to od dwóch lat i to niesamowite, jak dobry już jesteś", "Każdego tygodnia ryzykujesz swoje życie" - mówili mu w trakcie wszystkich etapów jurorzy.



Powrót Aidana Bryanta do "Mam talent"

18-latek do "AGT: All-Stars powrócił z jednym celem - chciał pokonać swojego największego rywala, którym był wspomniany komik. Organizatorzy zestawili ich nawet w tym samym odcinku.

Reklama

Podczas pierwszego odcinka eliminacyjnego Bryant zaprezentował spektakularny podniebny spektakl, a w dodatku wystąpił bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Nie był przypięty linami, nie rozłożono również żadnych siatek ochronny, o czym widzów poinformował Terry Crews.

"Sprawiłeś, że mocno się denerwowałam. Był taki krótki moment, że prawie spadłeś" - mówiła podekscytowana Heidi Klum. "Nie mamy prawa decyzji, ale gdybym był Super Fanem (osoby głosujące na uczestników - przyp. red.) oddałbym na ciebie głos" - stwierdził Simon Cowell.

Bryantowi udało się pokonać swojego największego rywala, a przy okazji razem z Detroit Youth Choir (dostali Złoty Przycisk) dotarł do finału show. W tym samym odcinku wystąpiła też Sara James i uplasowała się poza pierwszą czwórką.



Wideo Aidan Bryant SHOCKS The Judges With a FEARLESS Performance | AGT: All-Stars 2023

Finałowe występy Aidana Bryanta. Simon Cowell zaniemówił

Podczas pierwszego finałowego występu Bryanta akrobata ponownie zaskoczył niezwykle niebezpiecznym, ale i spektakularnym występem. Simon Cowell i Heidi Klum oglądali jego powietrzne popisy z otwartymi ustami, a Cowell z niedowierzaniem zaklął pod nosem.

"Dosłownie odebrało mi mowę. Jesteś w zupełnie innej lidze. To był niesamowity występ" - komentowała Heidi Klum. "Potrafisz łączyć siłę oraz niebezpieczeństwo ze niesamowitą elegancją" - dodał Howie Mandel. "Nie mam słów by opisać to, co widziałem" - komentował Simon Cowell.

W ostatnim odcinku programu - który odbył się z 27 na 28 lutego czasu polskiego - Bryant, zgodnie z ideą odcinka, połączył siły z innymi finalistkami - gimnastycznym tercetem Bello Sisters oraz gościem specjalnym Adamem Lambertem.



Wideo Witness The Impossible: Aidan Bryant's EPIC Finals Performance | AGT: All-Stars 2023

Wokalista wykonał na scenie utwór "Chandelier" Sii, a Bryant w tym samym czasie prezentował swoje podniebne piruety. W pewnym momencie finalista wykonał bardzo niebezpieczny manewr i przeleciał zaraz nad akrobatkami, które pod nim stworzyły ludzką piramidę.

Po występie Lambert został zapytany, czy miał kiedyś okazję występować w takich warunkach. "Nigdy tego nie robiłem, a moje buty (na wysokim obcasie - przyp. red.) były dodatkowym zagrożeniem, bo byłem wyższy" - śmiał się wokalista.

W ścisłym finale Aidan Bryant pokonał m.in. saksofonistę Avery’go Dixona oraz zespół taneczny z Ukrainy - Light Balance Kids. Dzięki wygranej akrobata otrzymał specjalną statuetkę oraz 500 tys. dolarów.