Uczestników "Mam talent" oceniają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam talent" - trzeci półfinał na żywo. Kto awansował do finału? [RELACJA]

Widzowie "Mam talent" mają dość? "Widać, że to ustawka"

Po pierwszych dwóch odcinkach na żywo miejsca w finale mają już zapewnione Miłosz Bachonko, Waldek Kukurowski, Jadwiga Krowiak i Sara Kreis, Laura Florentyna Dziąba oraz Teatr Sztuka Ciała.

W pierwszej trójce trzeciego odcinka na żywo znaleźli się Aleksander Cent, Martyna Stawowy i Daria Umańska. Najwięcej głosów telewidzów zdobyła 7-letnia Martyna.

Decyzją jurorów do finału awansowała 15-letnia Daria Umańska, na którą zagłosowali Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. Młodego perkusistę poparła tylko Agnieszka Chylińska.

Widzowie programu uważają, że był to najgorszy odcinek półfinałowy. Pojawiają się też głosy, że powinien powstać osobny program dla dzieci, ponieważ dużo zdolniejsi dorośli odpadli z programu.

"Powinien być 'Mam talent' dla dzieci", "Te wyniki to jakaś kpina. 'Mam Talent Junior Dance'. Najlepsi co tydzień odpadają. Finał tez pewnie będzie rozczarowaniem. Widać, że to ustawka", "Zmieńcie regulamin!!! Dzieci nie powinny brac udziału w takich programach. Ludzie z litości głosują na beztalencia", "'Mam talent' skończył się 10 edycji temu" - piszą widzowie programu.

"Mam talent": Komu Agnieszka Chylińska dała Złoty Przycisk?

14-latka zaśpiewała przebój Radiohead w "Mam talent". Chylińska nie mogła powstrzymać łez