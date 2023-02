Cztery lata temu międzynarodowa publiczność poznała niesamowitego 22-latka. Kodi Lee wziął udział w 14. sezonie amerykańskiego "Mam talent" i wygrał tę edycję programu. W czasie przesłuchania wykonał utwór "A Song for You" z repertuaru Donny Hathaway. Wcześniej niewidomego syna z autyzmem wprowadziła na scenę jego mama - Tina. Kobieta opowiedziała jurorom krótką historię jego miłości do muzyki.

"Gdy był jeszcze mały, odkryliśmy, że kocha muzykę. Dzięki niej i występowaniu nauczył się jakoś radzić w świecie. Bo gdy jesteś autystyczny, naprawdę ciężko jest robić to, co robią inni ludzie. Tak naprawdę muzyka ocaliła mu życie" - mówiła.



Howie Mandel, Gabrielle Union, Julianne Hough i Simon Cowell byli poruszeni całą sytuacją. Wszyscy jurorzy nagrodzili występ Kodiego owacjami na stojąco! W pewnej chwili Gabrielle postanowiła wyróżnić uczestnika, naciskając Złoty Przycisk, który zagwarantował mu przejście bezpośrednio do odcinków na żywo.



Kodi Lee w specjalnej edycji "Mam talent"

W tym roku Kodi Lee przyjął zaproszenie producentów i wziął udział w "America's Got Talent: All-Stars". 26-latek zasiadł przy fortepianie i zaśpiewał wyjątkową wersję utworu "Biblical" z repertuaru Caluma Scotta. Przypomnijmy, do specjalnej edycji programu zaproszono najlepszych z najlepszych. Widzowie mogą ponownie zobaczyć 60 byłych uczestników i uczestniczek "Mam talent" z całego świata.



Występ Kodiego został entuzjastycznie przyjęty przez jurorów oraz publiczność. Nie zabrakło owacji na stojąco, a Simon Cowell przyznał, że uczestnik jest jednymz najlepszych w historii "Mam talent".

