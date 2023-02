Simon Cowell go nienawidzi. To najgorszy uczestnik w historii "Mam talent".

Programy typu "Mam talent" przyciągają różnorodnych uczestników. Wśród nich nie brakuje wokalistów, akrobatów, instrumentalistów, iluzjonistów czy osób, które uwielbiają bawić publiczność. Występ Sethwarda w "America's Got Talent: All-Stars" z pewnością przejdzie do historii. Mężczyzna doprowadził do tego, że Simon Cowell na wszelkie sposoby próbował zakończyć jego występ.

