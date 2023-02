Finał "AGT: All-Stars" podzielono na dwie części. 20 lutego uczestnicy walczący o zwycięstwo zaprezentowali się przed jurorami. Tydzień później ogłoszone zostaną ostateczne wyniki i poznamy zwycięzcę specjalnej edycji "Mam talent" w USA.

Jednym z faworytów do wygranej w talent show jest Brytyjczyk Tom Ball, który tym razem przed jurorami wykonał przebój "Creep" Radiohead. Ponownie oczarował publiczność oraz otrzymał owacje na stojąco od widowni i jurorów programu.

"To nie miało prawa się udać, ale się udało. I było bardzo potężne i poruszające. Zasłużyłeś, aby tu być. Dałeś czadu" - komentował Simon Cowell.



"Cały czas zaskakujesz. Daliśmy ci Złoty Przycisk, uznaliśmy, że jesteś godny finału. Myślę, że urosłeś w tym programie o dziewięć poziomów i dwukrotnie rzuciłeś publiczność na kolana. Naprawdę jesteś niesamowity" - komentował Howie Mandel.

"Twoja zdolność do wyrażania emocji podczas śpiewania musi być tak wielka i niesamowita, bo widzę obrączkę na twoim palcu" - wypaliła Heidi Klum, dodając, że Ball nie mógł zaśpiewać lepiej. Kamera pokazała natomiast uczestnika z podniesioną dłonią.



Podczas poprzedniego występu w gwiazdorskim "Mam talent" Ball zdradził przed swoim występem Terry'emu Crewsowi, że za pięć dni bierze ślub ze swoją ukochaną.



