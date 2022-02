Roman Gładyś, znany w regionie świętokrzyskim muzyk-amator i wynalazca, dał się poznać szerokiej publiczności dzięki występom w "Must Be The Music. Tylko muzyka" oraz "Mam talent". Mężczyzna miał 79 lat.

Jak przypomina portal skarzyski.eu, był on zasłużony dla promocji kultury lokalnej gminy Skarżysko Kościelne i regionu świętokrzyskiego. "Był twórcą nowych i udoskonalonych instrumentów muzycznych, laureatem licznych nagród i dyplomów, m.in: złotej odznaki Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów, 3 medali brązowych, "Nagrody Specjalnej" - Gdańsk 2001 i "Lider Innowacji" - Katowice 2003" - przypomina portal.

Roman Gładyś często pojawiał się w telewizji - za sprawą muzycznych wynalazków, lub też występów z gitarą. Widzowie mogą go znać m.in. z programów "Tęczowy Music Box", "Swojskie Klimaty", "MdM", "Na każdy temat", "Idź na całość", "Telewizjer", czy "Polak potrafi".

Największej popularności przysporzył mu jednak występ w programach typu talent show - pierwszy raz pojawił się w 2008 roku w programie "Mam talent", do którego stworzył 10-sekundową piosenkę reklamującą show. W 2009 roku natomiast zaśpiewał w nim piosenkę napisaną dla Agnieszki Chylińskiej pt. "Miłość nad Bałtykiem". Następnie Kuba Wojewódzki zaprosił go wraz z Chórem "Romano" do III edycji programu.



Sam pisał teksty i komponował muzykę. Miał w swoim dorobku ok. 150 tekstów i 5 wydanych śpiewników. Grał na pianinie, dzwonkach oraz gitarze. Poza tym tworzył udogodnienia i muzyczne wynalazki, m.in. prototyp pianina tercjowego, za który otrzymał tytuł Lidera Innowacji. Jednym z jego dział był także Synchron music - tablica zapisująca dźwięki gamy, dzięki której uczący się dopiero muzyki mogli prościej opanować jej zasady.



Był zapraszany na sesje naukowe muzykologów, m.in. Akademii Muzycznej w Warszawie czy Wrocławiu. Od premiera Buzka otrzymał list gratulacyjny za swoje wynalazki. "Ludzie chcą słuchać. Ja wtedy wsiadam z gitarą do autobusu i jadę do remizy" - mówił podczas udziału w "Mam talent" w 2014 roku o swojej popularności. "Oklaski są i krzyk, to dla was tańczyć chcę" - śpiewał Roman Gładyś.

"Pan jest zjawiskowy, kobiety wchodzą mi na kolana, a widownia szaleje!" mówił mu Agustin Egurrola podczas występu w programie.

Uroczystości pogrzebowe Romana Gładysia odbędą się w czwartek 3 lutego 2022 roku o godzinie 12.00 w parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Mężczyzna spocznie w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym.

