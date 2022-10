Marta Barczok od pierwszego lockdownu zaczęła pasjonować się... skokami na skakance. I od tego czasu bez przerwy skacze niemal w każdym możliwym miejscu.

Nosząca pseudonim "Marta Skakanka" spodobała się jurorom, ale mimo swojej zaciętości i bycia "fighterką" usłyszała "Nie" od Jana Klimenta.

"Jako człowiek bardzo mi imponujesz, ale ten program nazywa się 'Mam talent'" - powiedziała Chylińska sugerując, że jej zdolności to za mało, by przejść dalej. Mimo to doceniła pracowitość uczestniczki i zdecydowała się dać jej szansę.

Kim jest Marta Barczok?

Marta Barczok to 34-letnia księgowa, która na co dzień mieszka w Londynie. Jednak popularność przyniosło jej nie skakanie na skakance, ani jej praca, ale piłka nożna. Kobieta stała się ulubienicom fotoreporterów.

W 2016 roku podczas turnieju EURO we Francji okrzyknięto ją nawet miss turnieju. Zaczęto mówić o niej również, jako "druga Natalia Siwiec", która promowała się na trybunach podczas EURO 2012.

Barczok jednak nie została tak popularna jak jej poprzedniczka. Pozowała m.in. w magazynie "CKM", jednak po pewnym czasie media straciły zainteresowanie celebrytką. Na trybunach kobieta ponownie przyciągała uwagę podczas Mundialu w Rosji w 2018 roku.

Jej konto na Instagramie obserwuje ponad pół miliona użytkowników w serwisie.