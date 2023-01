Michał Kempa w programie "Mam talent" zajął miejsce Szymona Hołowni wieloletniego prowadzącego show, który zdecydował się robić karierę w polityce. Komik i stand-uper stworzył duet z Marcinem Prokopem.

"Ja dobrą opinię mam, pewne już doświadczenie i zadaniu podołam. Serio mówię" - pisał w tamtym czasie na Instagramie.

Kempa w programie spędził dwie edycje. I wszystko wskazuje na to, że 14. sezon był jego ostatnim w tej roli.

Michał Kempa rezygnuje z prowadzenia "Mam talent". Podał powody

Po dwóch latach pracy przy "Mam talent" komik przyznał, że nie widzi się dalej w popularnym formacie. W rozmowie z Natemat.pl Kempa zapowiedział swoje odejście z show TVN-u.



"Chcę odrzucić te rzeczy, które służą wypełnianiu mojego portfela i niespecjalnie wnoszą coś do mojego życia. Takie, w których nie gram na siebie, tylko na jakiś program, instytucję czy telewizję. Chcę pójść w kierunku niezależności, robienia dobrze sobie, a nie innym dookoła. Zamierzam wyczyścić głowę (...) Wybieram wolność!" - stwierdził.

Kempa przyznał, że decyzja o odejściu z "Mam talent" była trudna, bo chciał udowodnić swoją wartość.

"Nie nazwałbym tego porażką. Nie pasowałem do końca, nie byłem tam taki, jaki powinien być taki prowadzący. Pomimo tego nawet jak momentami byłem to mnie to za dużo kosztowało i nie byłem sobą. Za bardzo musiałem się do tego naginać (...) Ja ogólnie bardzo lubię wchodzić w rolę, czasami wchodzę w nie nawet bardzo dobrze, ale w tamtą jakoś nie potrafiłem" - dodał.

Kim jest Michał Kempa?

Michał Kempa w 2010 r. wygrał program "Stand up. Zabij mnie śmiechem" w Polsacie. Od 2016 r. jest komentatorem w programie "Szkło kontaktowe" w TVN24 (czasami też współprowadzącym). Pracował również jako dziennikarz radiowy i telewizyjny.