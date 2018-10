"Mam talent": Zmiana w składzie półfinalistów!

Natalia i Adam kolejny raz mają pecha. Przez kontuzję nie mogą wystąpić w półfinale i powalczyć o główną nagrodę w "Mam talent".

Natalia Sinkiewicz i Adam Jukes to duet, który na castingu do "Mam talent" zaprezentował jazdę figurową na rolkach.

Para w poprzedniej edycji programu awansowała do półfinału, ale musiała jednak się wycofać, ponieważ Natalia dowiedziała się, że jest w ciąży. "Nie wierzę, że dwa miesiące temu urodziłaś" - stwierdził Egurrola, zwracając uwagę na ogromne zaufanie, jakim obdzielają się wzajemnie uczestnicy. "Byliście niezwykli. To jest to, czego my pożądamy w programie 'Mam talent’" - dodała Agnieszka Chylińska.

Niestety tym razem para również musi wycofać się z programu - kontuzja Adama wyeliminowała ich z rywalizacji.

Na ich miejscu pojawią się Lusesita i Bogdan, czyli duet akrobatyczny, który podczas występu użył monocykla. Lusesita i Bogdan to uczniowie Państwowej Szkoły Cyrkowej w Julinku. Znają się i trenują razem od roku, a na scenie występują od pół roku.

