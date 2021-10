W sobotę zobaczyliśmy ostatni odcinek castingowy. Widzowie "Mam talent" poznali też listę półfinalistów 13. edycji show.

Przypomnijmy, że uczestników oceniają Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i tancerz Jan Kliment, który w składzie jury zastąpił Agustina Egurrolę. Kolejną zmianą personalną jest nowy współprowadzący - u boku Marcina Prokopa występuje komik i standuper Michał Kempa (pojawił się za Szymona Hołownię, który zdecydował się wejść do polityki).

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

Produkcja programu przygotowała pewne poprawki w regulaminie, które mają uatrakcyjnić format. Wprowadzony zostanie tzw. platynowy przycisk. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału.

Ponadto drugą zmianą jest też dzika karta - czyli przepustka do finału dla osoby, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od widzów.



Przypomnijmy, że miejsca w półfinałach zapewnili sobie zdobywcy złotych przycisków (w sumie jest ich pięć - od jurorów i prowadzących).

"Mam talent": Lista półfinalistów

Aguśka Mnich i Patrick Bauerer

Art Movement

Baila Stars

Bartłomiej Ataman

Basia Ziółkowska

Czym Jest Sezam?

Cyrk Partolini

Dominika Krzymowska

Duo Eyal & Julia

Duo the Essence

Fpytke

Iza Demska

Kamil Kobędzowski

Kasia Florczuk

Krzysztof Jaros

Jagoda Piec i Stefan

Jędrzej Bukowski i Ewa Suarez

Jordan Ogorzelski

Liana Hrytsa

Łukasz Drapała

Magda Hanausek

Maja Kućko i Mariusz Nguyen / Fundacja Ocelot

Marcelina Paluszkiewicz

Mariusz Bochniarz / Fundacja Ocelot

Maya Wasserman

Michał Zaorski

Mikołaj Szwocher

Nikolas Mańka

Oliwia Ratyńska i Jay C-Val

Orkiestra Baczków

Orkiestra na Dużym Rowerze

Oto Kacharava

Risk Every Asset

Trio KET

UDS Junior

Ula Machowska

Yael Althamer

The White Tigers

Wiktor Pindel.



"Mam talent": Kiedy pierwszy odcinek na żywo?

30 października w TVN-ie zobaczymy pierwszy półfinał na żywo. Przed telewidzami i jurorami zaprezentują się zespół The White Tigers, Jordan Ogorzelski, Cyrk Partolini, Jędrzej Bukowski i Ewa Suarez, Łukasz Drapała, Yael Althamen, zespół Art Movement, Oliwia Ratyńska i Jay C-Vaa, Aguśka Mnich i Patryk Baurer oraz Maja Kućko i Mariusz Nguyen z Fundacji Ocelot.

Do finału awansuje dwóch najlepszych uczestników - pierwszego wybiorą telewidzowie, na drugiego głosy oddadzą jurorzy.