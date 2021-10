"Mam talent": Thomas Grotto próbuje swoich sił po raz kolejny. Kim jest Włoch mieszkający w Polsce?

W sobotnim odcinku castingowym zabrakło Małgorzaty Foremniak (nie pojawiła się na planie po raz pierwszy od początku show, czyli od 2008 r.). Uczestników oceniali Agnieszka Chylińska (dysponowała dwoma głosami) i Jan Kliment.

"Mam talent": Kim jest Thomas Grotto?

Na zakończenie na scenie pojawiła się para - Angelika i Thomas Grotto. Polka i Włoch są małżeństwem od kilku lat. Historia ich miłości jest naprawdę wzruszająca! Poznali się na plaży w Kołobrzegu, a połączył ich przebój "Felicita"! Duet wykonał piosenkę Al Bano i Rominy Power, "Sharazan".

"Ja jestem dzieckiem San Remo, nie zapomnę Drupiego w Sopocie. Jestem wzruszona waszym występem" - stwierdziła Agnieszka Chylińska. Gdy uczestnicy usłyszeli werdykt, dwa razy "Tak", Thomas wyznał Chylińskiej - "Tak bardzo się bałem, pani zdania, że będzie pani na 'nie'!". "Ty lepiej już ze mną nie gadaj, bo ja zaraz będę gonić za tobą" - wygoniła uczestnika ze sceny z typowym dla siebie poczuciem humoru jurorka.

Thomas Grotto pochodzi z Bolzano we Włoszech. Początkowo jego przygoda z muzyka to występy jako perkusista z grupami Feline Melinda (zaliczył m.in. występ przed Uriah Heep) i Skratch, z czasem chwycił też za mikrofon. Z zespołem Skanners koncertował po całej Europie, poprzedzając m.in. Morohead, Deep Purple, Thin Lizzy, Saxon, Helloween, Manowar czy Ronniego Jamesa Dio.

W Polsce muzyk mieszka od 2004 roku, gdzie realizował swoją trzecią pasję po grze na perkusji i śpiewaniu - taniec w latynoskich rytmach. Na Thomasa zwróciła uwagę Elżbieta Zapendowska, a po warsztatach wokalnych miał od niej usłyszeć, że jest najlepszym męskim głosem w Polsce.

Trzykrotnie pojawił się w telewizyjnej "Szansie na sukces" zdobywając wyróżnienia i śpiewając w koncertach laureatów. Występował też w programach "Śpiewaj i walcz" (finałowa dwudziestka), "X Factor" (półfinał drugiej edycji, 2012 r.) i "The Voice of Poland" (odpadł podczas przesłuchań w ciemno w dziewiątej edycji w 2018 r.).

