W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

3 września wystartowała kolejne, 14. już edycja popularnego talent show. Odcinek rozpoczął się emisją nagrania, na którym Simon Cowell, juror amerykańskiej edycji, chwali Sarę James. "Dziękuję wam za Sarę James. To wasz skarb narodowy" - mówił. Przypomnijmy, że 14-latka awansowała do finału "America's Got Talent".

Pierwszy uczestnik, którego zobaczyliśmy na ekranie, to Tomasz Bojarski. Zaprezentował własnoręcznie zrobioną zbroję, wykonaną z elementów pochodzących z recyklingu. "Nie potrafię sztuk walk, ale chciałem tę zbroję jakoś ukazać, a pan mi przerwał" - powiedział, nawiązując do tego, że Kliment wcisnął czerwonego "iksa". "Zupełnie niedojrzale" - podsumował zirytowany uczestnik. Ostatecznie przekonał jurorów i zdobył potrójne "tak".

Kolejną uczestniczką była Marika Hnativ z Ukrainy, która do Polski trafiła po wybuchu wojny. 17-latka śpiewa oraz gra na bandurze - tradycyjnym, ukraińskim instrumencie. Wykonała utwór "Stefania", zaprezentowany podczas Eurowizji przez zespół Kalush Orchestra. Marika została nagrodzona owacjami na stojąco. "Nie umiem ukraińskiego, ale wszystko zrozumiałem, tak przekazałaś te emocje" - skomentował Kliment. "Twój śpiew rozerwał mi serce, twój głos jest tak mocny, że jest w stanie bardzo wiele uczynić. Jeśli tylko możemy sprawić, żeby to twoje wołanie usłyszała cała Polska i cały świat, to po prostu ci służymy" - powiedziała Chylińska, po czym dodała: "Wolność dla Ukrainy. Trzy razy 'tak'".

Garouaz el Houceine, 28-latek z Maroka, przyjechał do Polski, by zdobyć wykształcenie w Szkole Cyrkowej. Niebezpieczne akrobacje zachwyciły zarówno jurorów, jak i widzów, którzy z wrażenia poderwali się z krzeseł. "Jesteś absolutnym showmanem" - podsumowała Małgorzata Foremniak. Jury zagłosowało trzy razy na tak.

Później na scenie pojawił się Adam Mikołajek, który wyczynowo jeździ na hulajnodze. "Będziesz musiał zwrócić na to uwagę, bo to będzie efektowne" - zapewnił 16-latek Marcina Prokopa przed występem. "To był rewelacyjny występ. To jest mistrzostwo świata. Bardzo się cieszę, że trafiłeś do naszego studia" - stwierdziła Chylińska. Jurorzy ponownie trzy razy powiedzieli "tak".

Skrzypaczka Karolina Sydorowicz, występująca pod pseudonimem "LinViolin", również otrzymała "3xtak". "Chcę być z tobą szczera. To jest 14. odsłona 'Mam Talent'. To jest występ, gdzie po raz pierwszy tak pokochałam uczestnika, który gra na skrzypcach" - wyznała Chylińska.

Kolejny był Bartek Wiśniewski znany jako "Iceman z Podlasia". Podczas występu 29-latek m.in. zjadł kawałek szkła, a także położył się na desce z gwoździami. "Jestem pod ogromnym wrażeniem twojej wytrzymałości, natomiast w takich momentach zawsze jestem ciekawa opinii Małgosi, która ma ukryte sadystyczne zapędy" - skomentowała Chylińska. "Jest to lekko hardcorowe, tylko takie pytanie rodzi mi się w głowie, co mogłabym zobaczyć w kolejnym etapie" - odpowiedziała Foremniak i jako jedyna zagłosowała na "nie".

Potem na scenie zaprezentował się iluzjonista Michał Kulik. "Jestem pod wrażeniem twojej charyzmy, możemy się szczycić, że przyszedł do nas tak fantastyczny człowiek, jak ty" - stwierdziła Agnieszka Chylińska. To kolejny uczestnik, który usłyszał trzy razy "tak".

Serca widzów podbiła też 7-letnia Martynka, która trenuje taniec współczesny. "Przychodzisz po roku treningu i robisz takie arcydzieło?" - niedowierzał Kliment. "Jesteś niezwykłą, przeutalentowaną młodą damą" - dodała zasiadająca w jury wokalistka. Gdy jurorzy mieli przejść do głosowania, Jan Kliment poderwał się i wcisnął Złoty Przycisk, który zagwarantował młodej tancerce miejsce w półfinale.