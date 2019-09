"Mam talent": Poznaj kubański żywioł, grupę Swing Completo. Zobacz fragment odcinka! [WIDEO]

Przed kolejnym odcinkiem "Mam talent" zapraszamy do przedpremierowego obejrzenia energetycznego występu kubańskiej grupy Swing Completo, która zaprezentuje się przed jurorami już w najbliższą sobotę - 28 września.

Przypomnijmy, że w 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.



W trzecim castingowym odcinku "Mam talent" (sobota, 28 września, godz. 20) pojawi się kubański zespół Swing Completo.



Członkowie zespołu znają się od ponad 10 lat, grają razem w dużej orkiestrze TripulacionCubana.



Podczas nagrań w studiu wpadli na pomysł stworzenia nowego projektu - Swing Completo. To właśnie w tym składzie zaprezentują się na scenie programu "Mam talent".



Wszyscy członkowie Swing Completo pochodzą z Kuby, gdzie muzyka towarzyszyła im od urodzenia. Pierwszymi inspiracjami byli dla nich dziadkowie i rodzice.



Każdy z nich kształcił się w szkołach muzycznych na Kubie. Teraz swoje doświadczenia i umiejętności łączą we wspólnym projekcie, razem tworząc muzykę. Dzięki sposobowi nagrywania i miksowania muzyki brzmią jak duża orkiestra. Do programu "Mam talent" przyszli, by pokazać swoją energię całej Polsce.

Liderem grupy jest dobrze znany na polskiej scenie pianista Rey Ceballo, który do naszego kraju przyjechał na początku XXI wieku. Początkowo występował z zespołem Calle Sol w większości składającym się z Polaków. Ich płyta "Perro Volando" była nominowana do Fryderyków 2001.

Dwa lata później muzycy Calle Sol wzięli udział w nagraniu płyty "Kora Ola Ola" zawierającej nowe aranżacje przebojów Kory i Maanamu. Wsparli też Korę na trasie promującej ten materiał.

W 2011 r. Ceballo wspólnie z zespołem Blue Cafe nagrał przebój "Buena".

Muzycy Swing Completo zapowiedzieli już na swoim Facebooku, że przygotowują pierwszy klip, który już niedługo ujrzy światło dziennie.