"Mam talent": Piotr Zioła z piosenką "Safari" stał się viralem

Za sprawą pierwszego odcinka nowej serii "Mam talent", utwór Piotra Zioły "Safari" zaczął się viralowo rozchodzić po sieci.

Piotr Zioła i Weronika Banaś AKPA

Nagranie "Safari" towarzyszyło występowi duetu akrobatycznego Marysia i Julian w "Mam talent".

Zdjęcie Marysia i Julian w "Mam talent" / Mirosław Sosnowski / TVN

Reklama

"Mam wrażenie, że podglądam waszą randkę, to było przeurocze" - komplementowała duet Małgorzata Foremniak.

W podobnym tonie wypowiedział się Agustin Egurrola: "To był majstersztyk, to było takie kompletne, pełne zaufanie i oddanie". "Bez jakichkolwiek dyskusji trzy razy tak"- dodała Agnieszka Chylińska.

Muzyczne tło do występu Marysi i Juliana stanowiła piosenka "Safari" Piotra Zioły. Utwór od razu po emisji zyskał viralową popularność: piosenka w serwisach cyfrowych oraz teledysk do tego utworu pomnożyły ilości wyświetleń, a singel znalazł się w Top 5 wyszukiwań w polskim Shazam.

Wideo Mam Talent 2019: Marysia i Julian zachwycili Agnieszkę Chylińską akrobatycznym tańcem

Piotr Zioła szerszej publiczności zaprezentował się w 2013 roku. 16-letni wówczas chłopak pojawił się w "X Factor", śpiewając "Valerie" Amy Winehouse. "Pierwszy raz dostałem po mordzie. Polska jeszcze nie wie, że ty jesteś niesamowity" - chwalił Czesław Mozil. "Dziwność twoim największym jest atutem, młody chłopcze" - dodawał Kuba Wojewódzki.

Clip Piotr Zioła Safari

Sprawdź tekst utworu "Safari" w serwisie Teksciory.pl

Pierwsza płyta urodzonego w Opolu muzyka ukazała się w kwietniu 2016 roku. Album "Revolving Door" został nagrodzony Fryderykiem 2017 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Płyta utrzymana jest w klimacie muzyki rozrywkowej lat 50. i 60. czyli okresu, który najbardziej inspiruje Piotra.

- Lubię mieć wszystko pod kontrolą, więc pilnuję, żeby to, co robię było spójne. Zarówno w kwestii muzycznej jak i wizualnej. Chociaż przez pewien czas obawiałem się, że płyta jest dosyć eklektyczna, to ostatecznie uważam, że z pomocą odpowiednich ludzi udało mi się osiągnąć to, o czym zawsze marzyłem - tak o swoim debiucie Piotr Zioła mówił w wywiadzie dla Interii.

Przed debiutem Piotra można było usłyszeć m.in. w piosence zespołu Rysy "Przyjmij brak", w której zaśpiewał obok Justyny Święs.

Wideo RYSY - Przyjmij Brak feat. Justyna Święs & Piotr Zioła [UKM 040] AUDIO

Sprawdź tekst utworu "Przyjmij brak" w serwisie Teksciory.pl

Zioła zaprosił do współpracy m.in. Gabę Kulkę, Natalię Przybysz i Karolinę Kozak. Wokalista z kolei wystąpił w utworach "Kolor czerwieni" Wojtka Mazolewskiego i "Bilet" Flirtini.