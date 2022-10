Uczestników "Mam talent" oceniają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Co wydarzyło się w pierwszym półfinale?

W półfinałach przygotowano platynowy przycisk oraz dziką kartę. Platynowy przycisk pozwoli wybranemu przez jury uczestnikowi awansować do finału bez względu na wynik głosowania telewidzów. Z kolei dziką kartę otrzyma jeden z półfinalistów, który zajmie trzecie miejsce w głosowaniach - ta przepustka zostanie przyznana na podstawie głosów widzów programu.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się ukraiński zespół DykoBrass, który w swoim występie połączył przeboje "Bohemian Rhapsody" Queen i "The Final Countdown" Europe.

"Po prostu rozpaliliście scenę" - powiedział Jan Kliment, dopytując muzyków, kto przygotował ich choreografię. "Agustin Egurrola" - odpowiedział Marcin Prokop, budząc wybuch śmiechu na widowni. Przypomnijmy, że ten tancerz i choreograf był poprzednikiem Klimenta w jury "Mam talent" (oceniał uczestników od szóstej do dwunastej edycji, by w 2019 r. przenieść się do TVP jako juror "Dance Dance Dance").



"Druga odsłona jest niebywała, jestem oszołomiona choreografią" - skomentowała Małgorzata Foremniak. "Solówka na dętych - lepsza niż oryginał" - dodała Agnieszka Chylińska.

Taneczny duet Natalia Krakowiak i Dmytro Morozow (rock'n'roll akrobatyczny) zaprezentowali niezwykle energetyczny pokaz do wiązanki przebojów Elvisa Presleya.

"Nie widziałem ani jednej pomyłki, jest wszystko na czas" - ocenił Jan Kliment, dodając, że to był występ na miarę finału. "Fenomenalny występ" - dodała Małgorzata Foremniak. "Niezwykła charyzma, jesteście po prostu utalentowanymi ludźmi" - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Nazwany przez prowadzących "rolnikiem na rowerze" Waldek Kukurowski pokazał serię imponujących tricków na rowerze. "Uwielbiam to, że jesteś tak szczerze. Twoja gra aktorska - jestem pod ogromnym wrażeniem" - chwaliła Agnieszka Chylińska. "Jestem bardzo podekscytowany jak ty ewoluujesz" - dodał Jan Kliment, a komplementów nie szczędziła też Małgorzata Foremniak.

Po castingach wielu internautów twierdziło, że wokalistka Katarzyna Węglarz zasługiwała na Złoty Przycisk gwarantujący jej miejsce w półfinałach. 22-latka i tak znalazła się w tym etapie i ponownie zaczarowała jurorów i publiczność autorską piosenką z tekstem "Nie chcę mi się spać".



"Twoja mądrość mnie zawstydza, piosenka niezwykła, to ty teraz decydujesz co dalej" - Agnieszka Chylińska była pod ogromnym wrażeniem. "Cały ten klimat, mnie się to niezwykle podobało, brawo" - cieszył się poruszony Jan Kliment.

Marokański akrobata Garouz el Houceine na co dzień pracuje przy przygotowywaniu kebabów w restauracji, ale swoje marzenia realizuje na scenie. "Podoba mi się to, z jaką lekkością to robisz. Masz niesamowitą technikę, wytrzymałość i konsekwencję" - ocenił Jan Kliment.



"Życzę ci, aby twoja osobowość wypowiadała się poprzez sztukę, którą stworzysz" - powiedziała Małgorzata Foremniak, a zdaniem Agnieszki Chylińskiej uczestnik wypadł "1000 razy lepiej niż na castingu". "Oglądałam ciebie jak dobry film" - dodała.

Michał Nowacki zaprezentował tricki z piłką nożną, a jako oprawę muzyczną sięgnął m.in. po "Believer" Imagine Dragons.



"Była luźna guma, wszystko szło super, była pewność siebie w tym, co robiłeś" - cieszyła się Agnieszka Chylińska. "Z lekkością robisz takie cuda z piłką" - dodała uśmiechnięta Małgorzata Foremniak.

14-letnia wokalistka Nikola Kawała do półfinału dostała się dzięki Złotemu Przyciskowi od Agnieszki Chylińskiej. Tym razem nastolatka zaśpiewała piosenkę "Sign of the Times" Harry'ego Stylesa.

"Mogę tylko trzymać za ciebie kciuki, że ludzie zobaczą w tobie niezwykłą artystkę" - apelowała Agnieszka Chylińska. "Twój głos ma niesamowity potencjał. Dziewczyno, masz przed sobą wielką, wielką przyszłość" - stwierdziła Małgorzata Foremniak.

"Nic dodać, nic ubrać" - powiedział w swoim stylu Jan Kliment, budząc sporą wesołość wśród swoich koleżanek w jury.



Sebastian Szul to 26-letni tancerz, który na castingu doprowadził do łez Małgorzatę Foremniak.

"Tu była szlachetność, piękno, idealny występ" - skomentował Jan Kliment. "Opowiadasz, dajesz do myślenia, jak być sobą" - to słowa Małgorzaty Foremniak, a Agnieszka Chylińska nazwała uczestnika "bardzo szlachetnym chłopakiem".

Jadwiga Krowiak i Sara Kreis (akrobatyczny układ na kołach w powietrzu) to pierwsze uczestniczki, które w półfinale zostały nagrodzone owacją na stojąco przez jurorów.

"Jestem zafascynowana dziewczynami - ten występ był niemożliwy, ale jednak miał miejsce" - stwierdziła Agnieszka Chylińska. "Wasz występ był odlotowy" - dodała Małgorzata Foremniak. "Nic dodać - nic ująć" - powiedział tym razem poprawnie Jan Kliment, ciesząc się, że zapamiętał powiedzenie.

Jako ostatni na scenie zameldował się 12-letni akordeonista Miłosz Bachonko, który miejsce w półfinale zawdzięcza Złotemu Przyciskowi od Michała Kempy. W programie wykonał fragment własnej suity.



"Jak nie zdobędziesz tego świata, to ja nie nazywam się Agnieszka Chylińska, on - Janek Kliment, a ona - Małgorzata Foremniak" - powiedziała Agnieszka Chylińska, a po chwili wszyscy jurorzy zgodnie wcisnęli Platynowy Przycisk! To oznacza, że Miłosz Bachonko od razu zapewnił sobie udział w finale "Mam talent".

Pierwszą trójkę w głosowaniu widzów stworzyli Waldek Kukurowski, Nikola Kawała oraz Jadwiga Krowiak i Sara Kreis. Miejsce w finale bezpośrednio wywalczył "rolnik na rowerze" - Waldek Kukurowski. O drugim miejscu decydowali jurorzy - szalę na rzecz duetu przechylił Jan Kliment, którzy zagłosował na Jadwigę Krowiak i Sarę Kreis. Wcześniej na duet swój głos oddała Małgorzata Foremniak, a Agnieszka Chylińska postawiła na Nikolę Kawałę.