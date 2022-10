"Mam talent": Paula Biskup ze Złotym Przyciskiem od Marcina Prokopa. Zobacz teledysk "Gorszy stan"

W sieci można już zobaczyć teledysk do piosenki "Gorszy stan". To właśnie tym autorskim utworem 16-letnia Paula Biskup zaczarowała Marcina Prokopa, który wcisnął Złoty Przycisk w programie "Mam talent". Co wiemy o młodej wokalistce?

Paula Biskup w programie "Mam talent" /TVN