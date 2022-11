Przypomnijmy, że obecnie trwa 14. edycja programu "Mam talent". Uczestników oceniają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam talent": Paula Biskup ze Złotym Przyciskiem

W sobotnim odcinku castingowym furorę zrobiła 16-letnia Paula Biskup, która wykonała własną piosenkę "Gorszy stan" ( sprawdź! ). Nastolatka opowiedziała, że chodziła wcześniej na lekcje śpiewu, ale zrezygnowała, gdyż nie są jej potrzebne.

"No to zobaczymy, czy nie są ci potrzebne" - powiedziała Agnieszka Chylińska. Po występie stwierdziła, że Paula niczego nie potrzebuje. "Doskonały występ" - dodała.

"Ściągasz światło do siebie, a potem sama nim rozbłyskujesz. Bardzo piękne" - oceniła Małgorzata Foremniak. Wszyscy jurorzy słuchali występu Pauli niemal bez ruchu.



Zachwyty jurorów to jednak nie wszystko - zza kulis wyszedł Marcin Prokop, by nacisnąć Złoty Przycisk. Dzięki temu dziewczyna z miejscowości Turek awansowała bezpośrednio do półfinałów.

W sobotę nastolatka w odcinku na żywo wykonała kolejny autorski utwór - balladę "Dla ciebie". "Zapomnijcie o sanah, Paula Biskup!" - skomentował Michał Kempa po skończonym występie. Jurorzy zakochali się w talencie młodej dziewczyny i brakowało im słów, by dostatecznie ją skomplementować. "Życzę ci uczciwej osoby, która oszlifuje twój diament, to się dopiero tutaj zaczyna" - stwierdził Jan Kliment.

16-latka awansowała do finału za sprawą poparcia Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak w trakcie głosowania jurorów.

Współtwórcą muzyki do piosenki "Dla ciebie" jest producent MAVOOI (Adam Związek), który pracował z m.in. Roxie Węgiel, bryską, Martą Burdynowicz, Alą Tracz i Sonią Maselik. Dodajmy, że Paula Biskup jest nie tylko autorką tekstu, współtwórczynią muzyki, ale odpowiada także za reżyserię, scenariusz, choreografię i scenografię teledysku. U jej boku w klipie wystąpiła Pola Królikowska.

"Jest to utwór, z którego jestem szczególnie dumna i który na pewno zawsze będę już kojarzyć z pięknymi chwilami przeżytymi w programie 'Mam talent'. Włożyłam dużo pracy w przygotowanie teledysku, którego efekt końcowy uwielbiam, ale na pewno nie kochałabym go tak bardzo gdyby nie udział Poli Królikowskiej w jego powstaniu!" - napisała 16-latka na Instagramie.

W komentarzach nie brak zachwytów, a fani porównują wokalistkę do sanah, jednej z największych gwiazd młodego pokolenia. "Nie mogę uwierzyć, jak wielki masz talent", "poprzedni utwór był fenomenem, ten go przebija", "to jest tak śliczne, że aż się popłakałam", "życzę ci wygranej", "drzwi kariery są na wyciągnięcie ręki" - czytamy we wpisach pod teledyskiem.



Główną konkurentką Pauli Biskup w finale "Mam talent" będzie inna wokalistka Laura Florentyna Dziąba. O główną nagrodę walczyć będą także akordeonista Miłosz Bachonko, Waldek Kukurowski (tricki na rowerze), duet Jadwiga Krowiak i Sara Kreis (akrobatyka powietrzna), Teatr Sztuka Ciała, tancerka Martyna Stawowy, gimnastyczka Daria Umańska, Paweł Haczkur (pole dance) i tancerka Vanessa Kujawiak.

Paula Biskup w 2018 r. próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji Junior z piosenką "Wyliczanka". Ponad 2,9 mln odsłon ma wideo z jej wersją utworu "Ręce w górę" z filmu "Trolle".