Ósmy odcinek zaczął się występem 30-letniej Białorusinki, Aliah. Tancerka zaprezentowała orientalny taniec brzucha, a oklaskiwała ją zadowolona publiczność. Okazuje się, że kobieta sama szyje swoje wyjątkowe stroje, a błyszczące elementy zawsze wpadają w oko innym tancerzom. "Ja rozpoznaję jakość, tu jest jakość!" - podsumował występ Jan Kliment. "Jesteś czadowa, nie można od Ciebie oderwać wzroku" - wyznała Małgorzata Foremniak. Głosowanie było jedynie formalnością, bo wszyscy trzej jurorzy byli na "Tak".

Nadszedł czas na różnorodne występy - m.in. 16-letni Karol z Krakowa wyszedł prezentując... kręcenie piłki na palcu! Adam Knop z Poznania wykonał nieudane salta na wrotkach, a Andrzej Widurski z Wrześni prezentował chodzenie na rękach. Wszyscy trzej mieli problemy z występami z powodu stresu i dostali od jurorów kolejną szansę. Okazało się, że wszystkim zawodnikom udało się powtórzyć występy z powodzeniem. Wszyscy zawodnicy usłyszeli po kolejnej szansie gromkie "Tak".

22-letni Crux wyszedł z zasłoniętą twarzą i rozpoczął "śpiewanie", na które składał się głównie krzyk. Występ bardzo nie spodobał się jurorom, którzy szybko go przerwali. Mimo że Foremniak chciała namówić chłopaka do pokazania zakrytej facjaty, musiała pogodzić się z tym, że uczestnik zszedł ze sceny nie ujawniając swojej tożsamości.



Kolejny na scenie był zespół Drzazzzga, składający się z kobiet w wieku 22-30 lat. Zaprezentował on choreografię z bębnami w rytm zremixowanej piosenki Deep Purple "Smoke on the Water". "Wyciągnęłyście z grobu Jona Lorda i zaczęliście po nim tarabanić!" - grzmiała niezadowolona Chylińska. Wtórowała jej Foremniak, która stwierdziła, że kobiety muszę włożyć w swoje umiejętności jeszcze trochę pracy.



Po chwili zobaczyliśmy grupę New Untypical Band, składającą się z czterech nastolatków w rytmach zbliżonych do muzyki The Beach Boys. "To raczej drama" - na wesoły występ zareagowała Chylińska. "Jako podkład do psa 'Reksia' - może rzeczywiście przydałaby się taka muzyka" - skwitowała Chylińska. Oliwy do ognia dodała Małgorzata Foremniak stwierdzeniem: "Kochani, to była supergigant kaszana!". Chłopcy usłyszeli 3 x "Nie".

Bracia Piotr i Marek Niesobscy zaprezentowali koncert na... pile i klawiszach. Nie spodobał się on szczególnie Agnieszce Chylińskiej, która znudzona zaczęła wstawać z krzesła i rozmieszać publiczność. "Jak gracie w domu to co na to wasze żony?" - spytał Kliment, na co usłyszał, że "są zachwycone". Panowie usłyszeli od jurorów jednogłośne "Nie".



Po chwili scenę przejęło dość "egzotyczne" trio, w którym znaleźli się zawodowy muzyk, pracownik korporacyjny oraz... komandos! Muzyków z zespołu Risk Every Asset łączy pasja do muzyki. Grupa wykonała własny utwór, a wokalista pochwalił się dość rockowym, grunge'owym głosem. Podczas występu Agnieszka Chylińska zamykała oczy, a zespół został na końcu nagrodzony gromkimi brawami. "Wszystko się tu zgadzało, rewelacja. Masz potężny głos i jesteś królem na scenie" - podsumowała ich występ Chylińska. Grupa usłyszała potrójne "Tak".



Po tym zapadającym w pamięć występie, na scenie pojawił się sześcioosobowy zespół taneczny Baila Stars z Bydgoszczy. Grupę tworzą dziewczynki w wieku 10-13 lat, a już w pierwszych momentach performance'u zaskoczyły one publiczność umiejętnościami i sceniczną dojrzałością. "Ja nie mogę!" - przerywała ich występ Chylińska. Taniec nowoczesny w ich wykonaniu był idealny i świetnie przygotowany, do tego stopnia, że zakończył się owacjami na stojąco. "Zazdroszczę Wam tej gracji" - powiedziała Foremniak, a Chylińska pochwaliła trenera oraz tancerki za to, że mimo dorosłego tańca, pozostały one dziewczynkami. Zawodniczki przeszły do kolejnego etapu.



18-letnia Iga Smolec 10 lat temu zobaczyła w programie "Mam talent" zawodniczkę wykonującą akrobacje na szarfie. Był to początek jej życiowej pasji, bo - jak sama przyznała - już na drugi dzień zaczęła ćwiczenia akrobatyczne. Od tego czasu reprezentowała Polskę w kadrze narodowej na mistrzostwach, m.in. świata i Europy! W programie pokazała akrobacie na kole oraz swoją ogromną elastyczność. "To nie jest jakaś tam tylko akrobacja, to jest przepiękna sztuka, a Ty do tego jesteś taka seksowna!" - podsumował Igę Jan Kliment. "Jest to dla mnie bardzo ważny dzień w życiu" - wyznała uczestniczka. "To jest niesamowite, jesteś taka młoda" - dopowiedziała jej Chylińska. Akrobatka usłyszała potrójne "Tak".

Po chwili na scenie "Mam talent" pojawił się Jacek Witkowski z Wrocławia, który podnosił i obracał ogromny sześcian. "Jak patrzyłam na Ciebie, to wpadłam w trans!" - podsumowała występ Małgosia Foremniak. "Jesteś prawdziwym artystą, jesteś w tym totalny" - powiedziała Chylińska, a po chwili jurorzy przeszli do głosowania. Także byli jednogłośni, a zawodnik przeszedł dalej.



20-letnia Basia Ziółkowska z Poznania od dziecka uwielbiała gimnastykę artystyczną, a kiedyś trenowała balet. Lepiej odnajduje się jednak w ukochanej gimnastyce i wyszła na scenę wykonując piorunujący układ. "Zazdroszczę Ci wszystkiego - młodości, gibkości. Masz ogromny talent!" - podsumowała występ Chylińska. "Jesteś najlepszą dziewczyną we współczesnym tańcu tutaj" - wyznał uczestniczce Jan Kliment, czym doprowadził ją do łez.

Łukasz Drapała z Warszawy wybrał się na casting z piosenką autorską, "Nienawidzę". Fani rocka poznali w Łukaszu m.in. wokalistę zespołu Chemia. Wyjątkowa, blues-rockowa barwa głosu wokalisty bardzo przypadła do gustu jurorom. "Słucha się Ciebie z rozkoszą" - skomplementowała występ Chylińska. "Twoje słowa mnie dotknęły, gęsia skórka się pojawiła, jestem zachwycony" - powiedział o piosence Kliment. Muzyka zobaczymy w kolejnym etapie.

Kolejna na scenie pojawiłą się 12-letnia Nelly Turek-Dmitriev, która pochodzi z cyrkowej rodziny. Dziewczynka wyszła zaprezentować "numer napowietrzny na sztrabatach", czyli dwóch wiszących linach. Jak mówiła, od zawsze marzyła, by wystąpić w programie, bo jej siostra kiedyś doszła w nim aż do półfinałów. Bardzo skomplikowany występ na wysokościach, wprost zakręcił w głowie jurorom. "Jesteś wyjątkowa" - krótko podsumowała występ Foremniak. Przy okazji komplementowano całą rodzinę Nelly. "Macie to po prostu we krwi, trzy razy tak!" - dodała Chylińska. Był to ostatni występ castingowy 13. edycji!

Po chwili pokazano proces eliminacji zawodników przez trójkę jurorów. Rozpoczęli ją od akrobatów. Na pierwszy ogień poszedł Mariusz Nguyen, który, jak sam zauważył Kliment, pojawił się w programie aż trzy razy! Dyskusje były naprawdę burzliwe. Po kolei przeszli do oceniania iluzjonistów, zespołów, a także wokalistów. W końcu wybrano 40 osób, które zobaczymy w odcinkach na żywo, a są nimi m.in. występujący w tym odcinku Łukasz Drapała, Basia Ziółkowska.

Wśród zawodników są także - Iza Dębska, Kamil Kobędzowski, The White Tigers, Orkiestra Baczków, Krzysztof Jaros, Yael Althamer, Duo the Essence, Oliwia Ratyńska i Jay C-Val, Art Movement, Jordan Ogorzelski, Magda Hanausek, Baila Stars, Liana Hrytsa, Czym jest sezam?, Wiktor Pinel, Jagoda Piec i Stefan, Orkiestra na Dużym Rowerze, Mariusz Bochniarz z Fundacji Ocelot, Aguśka Mnich i Patrick Bauerer, Maja Kućko i Mariusz Nguyen ale też iluzjonista Jędrzej Bukowski wraz z Ewą Suarez. Oprócz tego w odcinkach na żywo będą zmagać się także m.in. Marcelina Paluszkiewicz, Bartłomiej Ataman, Mikołaj Szwocher, Dominika Krzymowska, Michał Zaorski, Nikolas Mańka, Kasia Florczuk, Fpytke czy Maya Wasserman.

Nowe zasady w "Mam talent 13". Kogo zobaczymy w półfinale?

Zasady półfinałów ostatnio nieco się zmieniły. W nich decyduje już tylko publiczność, choć w tej edycji doszły dwie ważne szanse dla tych, którym nie do końca się powiedzie. Powstał platynowy przycisk, który pozwala jednemu uczestnikowi przejść do finału (muszą go nacisnąć wszyscy trzej jurorzy), a także tzw. "dzika karta", dzięki której publiczność może pozwolić komuś z czterech uczestników na trzecim miejscu znaleźć się w finale.

W odcinku na żywo za tydzień zobaczymy zespół The White Tigers, Jordana Ogorzelskiego, Cyrk Partolini, Jędrzeja Bukowskiego i Ewę Suarez, Łukasza Drapałę, Yael Althamen, zespół Art Movement, Oliwię Ratyńską i Jay C-Vala, Aguśkę Mnich i Patryka Baurera oraz Maję Kućko i Mariusza Nguyena z Fundacji Ocelot.