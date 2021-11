Nikolas Mańka w "Mam talent" mówił, że chce walczyć o tolerancję i akceptację dla wszystkich, bez względu na wygląd, wyznanie czy kolor skóry. W półfinale sięgnął po przebój "Another Love" ( sprawdź! ) Toma Odella.

Another Love (Tom Odell cover) - Nikolas Mańka

Jurorzy nie szczędzili mu komplementów po występie.



"Ja chcę więcej od ciebie. Podoba mi się twoja odwaga" - mówił Jan Kliment. "Masz przepiękny głos. Twój występ dla mnie jest też bardzo ważny" - dodała Małgorzata Foremniak. Agnieszka Chylińska stwierdziła, że Nikolas już jest gwiazdą. "Bardzo czekam na tę płytę" - powiedziała.

Ostatecznie w głosowaniu widzów 18-latek z Dąbrowy Górniczej zajął piąte miejsce na 10 uczestników swojego półfinału. To oznaczało, że pożegnał się z show TVN-u.

Na swoim profilu na Instagramie nastolatek umieścił wideo zza kulis, które rozpoczyna się słowami "Jak zostałem gwiazdą".



"Półfinał skończył się sukcesem, co prawda nie dostałem się do finału. Ale słowa jury przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Kochani czekajcie na więcej i wysyłajcie ten materiał w świat" - napisał Nikolas, oznaczając innych uczestników półfinałowego odcinka: Duo Eyal & Julia, Ulę Machowską, Marcelinę Paluszkiewicz i Lianę Hrystę.

"Bez emocji nie ma prawdy", "Tam liczy się tylko to, co potrafisz", "Niepowodzenie nie wchodzi w rachubę", "Dopiero się zaczyna", "Bądź razem ze mną" - takie napisy pojawiają się w zakulisowym nagraniu.

"Mam talent": Kim jest Nikolas Mańka?

Nastolatek marzył o wystąpieniu w "Mam talent" od najmłodszych lat. 18-latek z Dąbrowy Górniczej przyszedł do programu, by "pokazać widzom swoją wrażliwość". Na castingu zaśpiewał przebój Billie Eilish, a po jego występie na sali zapanowała cisza.

Nikolas w przerwach między śpiewaniem, maluje piękne obrazy na płótnie. Jest członkiem chóru Happy Choir Skłodowska. Marzy o wydaniu własnej płyty. Ma misję: chce walczyć o tolerancję i akceptację dla wszystkich, bez względu na wygląd, wyznanie czy kolor skóry.

