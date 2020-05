"Mam talent" nie wróci jesienią do TVN. Co dalej z 13. edycją?

W związku z pandemią koronawirusa TVN podjął decyzję, że jesienią nie pojawi się kolejna edycja popularnego show "Mam talent". To oznacza, że pracę stracą jurorzy Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola.

Jury "Mam talent" w komplecie: Małgorzata Foremniak, Agustin Egurrola i Agnieszka Chylińska AKPA

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszy im Agustin Egurrola.

Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich.

Z powodu pandemii koronawirusa jesienna edycja została przełożona, choć konkurencyjne stacje raczej informują o wznawianiu produkcji (właśnie ruszyły internetowe castingi do "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids" w TVP).

"Choć castingi do jesiennej edycji planowaliśmy tradycyjnie na wiosnę i lato, musimy przystosować się do nowej sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na planie. W nagraniach bierze udział kilkuset uczestników, niemal tyle samo osób z ekipy produkcyjnej i ogromna publiczność, bez której nie wyobrażamy sobie realizacji. Wobec stanu epidemii podjęliśmy decyzję o przełożeniu produkcji nowej edycji na późniejszy okres. Mamy nadzieję, że ekipa 'Mam talent!' będzie mogła spotkać się z wielomilionową widownią TVN w przyszłym roku" - powiedziała "Faktowi" Joanna Górska z PR-u TVN.

Przypomnijmy, że 12. edycję "Mam talent" wygrała para akrobatów - Marysia Gawlik i Julian Waglewski.

Wśród zwycięzców poprzednich jedenastu edycji były trzy duety akrobatów (Melkart Ball, Delfina Przeszłowska i Bartosz Byjoś, Duo Destiny), jedna akrobatka solowa (Aleksandra Kiedrowicz), dwóch akordeonistów (Marcin Wyrostek, Lukas Gogol), czterech wokalistów (Jakub Herfort, Adrian Makar, Kacper Sikora, Magdalena Welc) oraz Tetiana Halicyna, malująca piaskiem.