"Mam talent": Muzyczna odsłona trzeciego półfinału

W sobotę, 10 listopada, TVN wyemituje trzeci półfinałowy odcinek 11. edycji "Mam talent". W programie zobaczymy cztery występy muzyczne.

W trzecim półfinałowym odcinku 11. serii "Mam talent" wystąpią: Anna Sosińska, Lusesita i Bogdan, Bartosz Lewandowski, Miroslav Žilka, Transgresja, Igor Konieczny, Szymon Urbanowicz i Piotr "Peterson" Przerada.

12-letni Igor Konieczny na castingu do "Mam talent" zaprezentował swoją autorską piosenkę "Pink Trees", akompaniując sobie na ukulele. "Powiem szczerze - jestem zszokowana. Jesteś niezwykle dojrzały" - mówiła urzeczona Małgorzata Foremniak i dodała - "Zaprosiłeś mnie do swojego świata i wzruszyłeś". Agustin Egurrola nazwał chłopca "absolutnym diamentem". "Jestem zaszczycona, że spotkałam takiego chłopaka. Chcemy cię na sto procent" - podsumowała Agnieszka Chylińska.

Igor mieszka w Lęborku i jest uczniem szkoły podstawowej. Kiedy miał dwa lata przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Wrócił do Polski, gdy zaczynał naukę w trzeciej klasie. Gry na ukulele nauczył się sam. Początkowo coverował znane piosenki, później stwierdził, że spróbuje napisać własny utwór. Jego starszy brat oszalał na punkcie tej piosenki, a mama zapisała Igora na lekcje śpiewu. Występował na różnych festynach, akcjach charytatywnych, koncertach. Przez udział w programie chce sprawdzić, czy jego utwory spodobają się szerszej publiczności. Od niedawna samodzielnie uczy się gry na pianinie.

9-letni Szymon Urbanowicz na castingu zagrał na perkusji. "Widać, że masz w sobie siłę i to jest to, co powinieneś robić" - mówił chłopakowi Egurrola.

Talent Szymona odkryli jego rodzice. Od drugiego roku życia podpatrywał perkusistów, a rytmy wybijał na czym tylko się dało i gdzie się dało. Przed czwartymi urodzinami dostał swój pierwszy zestaw - perkusję elektroniczną i gdy usiadł za bębnami od razu wiedział, jak grać. Rozwija swój talent w domu, pod okiem rodziców. Występował w "Mam Talent" z Orkiestrą Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka oraz w rodzinnym składzie Urbanowicz Family Band.

Kolejną muzyczną odsłonę zaprezentował Piotr "Peterson" Przerada. 25-latek z Wrocławia zaśpiewał przebój "When I Was Your Man" Bruno Marsa.

"Taki chłopak, z takim głosem... Czysty talent" - zachwycała się Chylińska. "Nie spodziewałem się tego - wbiło mnie w fotel" - dodał Egurrola.

Piotr śpiewa dla siebie od najmłodszych lat. Jako dziecko chodził na dodatkowe lekcje muzyki w szkole, poza tym od ponad pół roku ma prywatne lekcje wokalu. W wolnym czasie pracuje nad muzyką, nagrywa covery, którymi później dzieli się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych.

W półfinale zobaczymy również wokalno-instrumentalny zespół Transgresja. Na castingu do programu Chylińska pochwaliła wokal oraz bardzo dobrą dykcję frontmana grupy. "Uważam, że to było świetne" - dodał Agustin Egurrola.

Zespół występuje od 2016 roku. Założyciele Paweł (Gładki) i Mateusz (Komin) byli długoletnim przyjaciółmi, którzy zebrali wokół siebie resztę składu: Marcina (Bulion), Rajmunda i Tomka. Paweł podkreśla, że są przede wszystkim zespołem a nie projektem jednego człowieka.